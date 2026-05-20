越南政府总理黎明兴会见古巴驻越大使

越通社河内——5月20日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了古巴共和国驻越南特命全权大使罗赫略·波兰科·富恩特斯（Rogelio Polanco Fuentes）。



会见中，黎明兴总理强调，将在新的工作岗位上继续致力于不断扩大越古两国合作，提升特殊友好关系的成效，使之与两国的潜力和政治互信相匹配。



古巴驻越大使罗赫略·波兰科·富恩特斯向黎明兴总理分享了近期越古关系取得的积极进展，特别是双方保持了高层及各层级的常规代表团互访；双方在农业、司法、生物技术等领域的合作持续得到深化；在古巴开展的水稻种植、水产养殖及粮食生产等合作项目均取得了实实在在的成效。



黎明兴强调，越南党、政府和人民始终铭记并珍视古巴党、政府和人民在过去越南争取民族解放的斗争事业中，以及在当今国家建设与发展事业中，给予越南的团结精神和纯洁、始终如一的坚定支持。

双方会见现场。图自越通社

为推动越古特殊关系在未来时期持续得到巩固与加强，黎明兴建议双方密切配合，切实落实两国高层领导人达成的各项合作协议；积极推动各层级代表团互访与可持续合作；携手办好越南人民的亲切朋友——古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗诞辰100周年（1926年8月13日—2026年8月13日）的各项纪念活动；进一步提升两国政府间以及各部委、行业、地方间合作机制的效能；并在多边论坛上继续保持密切协调与相互支持。



罗赫略·波兰科·富恩特斯大使高度赞同黎明兴总理的指导性意见，并强调，古巴始终将越南视为亲密的兄弟和同志，视越南为国家革新与发展事业的典范；他表示，越南近年来在经济社会发展方面取得的辉煌成就，是古巴人民的灵感泉源。



古巴大使表达了双方继续深化经验交流的愿望，特别是借鉴越南实施革新政策40年来的经验教训；古方愿同越方一道，落实好高层共识，进一步深化双边在农业、生物技术等各自拥有优势和需求领域的务实合作。（完）



