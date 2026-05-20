越共中央总书记、国家主席苏林：在新时期发展传统医学 更好保障人民健康

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林5月20日下午在越共中央驻地与卫生部党委就越南传统医学工作召开了会议。



越共中央书记处书记、政府副总理范氏青茶，以及多位中央委员、相关部门负责人共同出席了会议。



越共中央委员、卫生部党委书记、部长陶红兰就越南传统医学工作进行了汇报。



苏林总书记在会上发表总结讲话时强调，越南已进入新发展阶段，面对提高人口质量、提升人力资源质量以及建设生物工业的要求，越南传统医学正迎来巨大的发展机遇。



为了实现越南传统医学的历史性转型，苏林总书记、国家主席建议必须具备新思维、新愿景和新路径。发展传统医学绝非倒退回陈旧、手工的原始方式，而是在现代科技平台上继承并弘扬先辈的精华，使其成为国家医学体系中有机组成部分，以及新阶段推动国家发展的动力源泉。



越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

苏林要求，必须将传统医学的发展置于新阶段国家发展的总体战略之中；打造国家传统医学生态系统，并在其与健康经济发展战略以及国家文化软实力的关联中去审视传统医学；同时需要研究建设并扩大若干试点模式，如健康护理中心、营养区、养生区、药材村、与可持续减贫和生态旅游相结合的药材种植区等。



苏林指出，要继续实现从“治病思维”向“全方位健康护理思维”的强力转变；大力发挥传统医学在预防疾病、增强体质、康复治疗、老年人护理、慢性病治疗以及心理健康护理中的作用；让传统医学真正回归社区。



苏林指出，必须将药材工业发展成为一个经济产业，在种苗、标准化种植区、源码追溯、产品加工、品牌建设和出口市场等方面实施全产业链同步发展；需要按照标准对重点药材种植区进行同步规划。



越共中央总书记强调，必须本着既具有建设性又实施严格管理的精神，提高国家管理效能，绝不能放松管理；必须坚决严肃处理、绝不姑息任何侵害和利用人民健康牟取暴利的违法违规行为。



苏林总书记建议，卫生部党委应认真吸收意见建议，与相关部委行业密切配合，为完善体制提供参谋；尽早制定并呈批《至2030年越南传统医学发展战略及2045年愿景》。苏林强调：“未来阶段发展传统医学的总体目标不仅是守护好祖先留下的遗产，而要将这份遗产转化为推动国家发展和在新时期更好保障人民健康的动力源泉。”（完）