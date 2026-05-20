胡志明主席诞辰136周年：承袭他老人家外交遗产 筑牢国际友好纽带

越通社河内——值此纪念胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19~ 2026.5.19）之际，越南驻美国、比利时和法国的外交使团在当地举行了一系列纪念与学术交流活动。



越通社驻华盛顿记者报道，当地时间5月19日下午，越南驻美国大使馆在华盛顿“越南之家”隆重举行上香仪式，深切缅怀胡志明主席的丰功伟绩。越南驻美国大使阮国勇、大使馆全体干部和人员、越南驻美各代表机构代表及家属共同出席了仪式。



阮国勇在仪式上发言时强调，胡志明主席是越南民族的伟大领袖。时至今日，胡志明思想依然是越南民族砥砺前行的行动指南，是全党、全军和全民坚定不移走上社会主义道路的导向，致力于建设民富、国强、民主、公平、文明的越南。



他指出，胡志明主席留下的宝贵遗产已成为越南奉行独立、自主、和平、友好、多边化、多样化，在相互尊重、互利共赢基础上作为国际社会好朋友的外交政策的坚实基石。 正是他老人家在20世纪便为越美关系奠定了最初的基础，而这一关系在今天已提升为全面战略伙伴关系。



阮国勇强调，两国在2023年建立全面战略伙伴关系是一项历史性里程碑。这不仅是当前外交努力的成果，也是胡志明主席愿望的实现。



与会代表向胡志明主席致以最深切的追思与感恩，并表达了继承他老人家事业的坚定决心，全力为越南的繁荣昌盛而努力奋斗。



*越南驻比利时党委在布鲁塞尔举行了座谈会，与河内外交部总部进行了实时视频连线，共同回顾了胡志明主席的思想、道德与作风，同时体现了海外越南人在新发展阶段中贯彻落实党对外路线的政治定力与责任精神。



丁春勇教授指出，胡志明外交思想植根于爱国主义、无产阶级国际主义和深厚的人文主义精神。他老人家对外思想的核心是将民族独立与国家统一紧密相连，将国家与民族利益作为一切外交活动的根本指南。基于此，越南外交始终锚定和平、友好、合作与发展的最高目标。



在当今国际局势复杂多变下，越南坚定奉行独立自主的外交政策，同时保持高度的灵活性与韧性，以保护国家利益并扩大国际合作。



越南驻比利时大使阮文草强调，深入学习和践行胡志明思想对于从事对外工作的干部和党员而言具有极强的切实意义。在国际一体化的背景下，海外的每一位党员不仅是越南公民，更是向世界推介越南友好、和平、负责任形象的桥梁。



*越通社驻法国记者报道，5月19日下午，越南驻法国大使馆与法国蒙特勒伊市（Montreuil）政府在蒙特勒公园胡志明主席雕像前举行献花仪式，并共同参观了活历史博物馆内的“胡志明空间”。旅法越南人代表及当地政府代表出席了活动。



越南驻法国大使馆与法国蒙特勒伊市（Montreuil）政府在蒙特勒公园胡志明主席雕像前举行献花仪式，并共同参观了活历史博物馆内的“胡志明空间”。图自越通社

法国共产党中央政治局委员、蒙特勒伊市顾问泰兰·科斯昆（Taylan Coskun）在致辞时强调，胡志明主席不仅是越南独立事业的奠基人，更是全球民族自决权以及争取自由、社会公正斗争的伟大精神象征。他强调，在蒙特勒伊举行纪念胡志明主席活动不仅是一种仪式，而是法国进步运动与越南人民民族解放斗争之间团结传统的延续。



越南驻法国大使郑德海表示，旅法越南人永远铭记胡志明主席为民族解放与国家发展事业做出的巨大贡献，并对此深表感激。尽管远隔家乡，但他们依然心系祖国，为巩固越法关系，加深两国人民的友谊做出贡献。



郑德海强调，越南目前正落实多项重要改革政策，旨在精简机构、提升政治体系的运行效能，为民众提供更优质的服务，为国家快速、可持续发展奠定基础，同时继续提升越南在国际舞台上的地位与声誉。



在此之前，越南驻法使馆全体干部和人员及驻法越南代表机构代表已在大使馆驻地的胡伯伯祠堂举行上香仪式。（完）