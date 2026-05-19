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越南自6月1日起加强对E10生物汽油转换工作的监管

越南工贸部国内市场管理与发展局日前向各省市工贸厅（局）下发2026年5月19日第1525/TTTN-NV号文件，要求加强对E10生物汽油实施工作的监督检查。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——越南工贸部国内市场管理与发展局日前向各省市工贸厅（局）下发2026年5月19日第1525/TTTN-NV号文件，要求加强对E10生物汽油实施工作的监督检查。

据国内市场管理与发展局，为落实工贸部2025年11月7日颁布的第50/2025/TT-BCT号通知中关于越南生物燃料与传统燃料混合比例实施路线的规定，确保E10生物汽油路线图得到同步、有效开展，避免因供应延迟或中断影响市场，各地方工贸厅需配合开展多项重点任务。

具体而言，从即日起至5月31日，各地需要加大宣传力度，提高各汽油经营企业对转换至E10汽油路线的遵守意识，同时广泛宣传E10生物汽油的安全性及益处，以争取辖区内消费者的共识。

同时，要求各工贸厅提醒并严格监督各汽油零售店抓紧完善技术基础设施、储罐、加油机，以便按规定路线图转换经营E10生物汽油；要求各零售店自2026年6月1日起认真执行转换经营E10的规定，绝不允许出现拖延或供应中断的情况。

自2026年6月1日起，市场监管机构将配合各职能机构加强对辖区内汽油零售店的检查，坚决处理不按路线图经营正确种类商品的行为、囤货居奇造成供应稀缺的行为、无正当理由擅自停售或存在投机、不合理涨价迹象的行为以及其他违法行为。

国内市场管理与发展局建议各地密切配合，确保E10生物汽油在全国范围内的开展实施同步、顺畅进行。（完）

越通社
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