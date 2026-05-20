文化

在美国保护和宣传越南遗产

5月18日，位于美国华盛顿特区的史密森尼学会亚洲艺术博物馆举办了关于越南文化基础设施、艺术保护与遗产的“重新定位越南”专题研讨会。

越南驻美国大使阮国勇致开幕辞。图自越通社
越南驻美国大使阮国勇致开幕辞。图自越通社

越通社华盛顿——5月18日，位于美国华盛顿特区的史密森尼学会亚洲艺术博物馆举办了关于越南文化基础设施、艺术保护与遗产的“重新定位越南”专题研讨会。

据越通社驻华盛顿记者报道，此次研讨会以线上线下相结合方式举行，吸引了约50名来自美越两国的学者、策展人、保护专家及文化组织代表参会，旨在推动在美国宣传越南艺术与文化，同时为美方进一步了解越南文化、绘画以及探讨与未来合作伙伴开展合作提供契机。

越南驻美国大使阮国勇在开幕致辞中感谢亚洲艺术博物馆在研究、收藏和展览方面的长期贡献，这有助于美国公众更深入地了解包括越南在内的亚洲国家及人民。大使强调，本次研讨会是朝着越南文化机构与亚洲艺术博物馆建立长期制度性伙伴关系迈出的切实一步，特别是在保护、研究、专家培训以及未来策划关于越南艺术文化的展览等领域。

美方亚洲艺术博物馆副馆长丹妮尔·贝内特表示，该博物馆的使命是促进亚洲与美国之间的文化交流，并表示希望继续拓展对越南艺术、文物及文化故事的了解。她高度评价越南代表团的参与，同时强调该馆愿意在保护、研究及向国际公众推介越南遗产方面开展更紧密的合作。

本次活动正值胡志明主席诞辰136周年之际，对于弘扬胡志明主席关于文化、教育和国际友谊对国家发展作用的思想，具有更加深远的意义。研讨会交流内容还引发了关于进一步了解胡志明主席在建国卫国事业中与文艺界人士互动历史的探讨，其中涉及越南现代美术界巨匠，如画家陈文谨等。

本次活动得到了保护专家武北宇以及包括浮沙基金会和麟灵基金会在内的越南部分艺术与保护基金代表的参与、协调与联络。这些基金及实践专家的出席，为从多元视角看待越南文化基础设施现状以及美术作品的存档、保护、研究和向世界推介工作作出了贡献。

项目结束后，亚洲艺术博物馆代表丹妮拉·曼奇尼确认，可持续性与合作是贯穿所有讨论的主线，同时表示希望继续与越南合作伙伴在遗产保护、研究和宣传方面携手并进。

此次研讨会预计将为两国机构、博物馆、艺术基金及专家之间增添新动力、构建新合作框架，有助于在今后一段时期将越南国家形象更紧密地带给美国及国际公众。（完）

越通社
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