越南外交部部长黎怀忠会见瑞典外交部国务秘书哈特留斯

越通社河内——2026年5月19日下午，越南外交部部长黎怀忠在越南外交部总部会见了于5月18日至19日访问越南并共同主持第二次越瑞外交部副部长级政治磋商的瑞典外交部国务秘书达格·哈特留斯（Dag Hartelius）。



黎怀忠对哈特留斯在两国关系积极发展的背景下，特别是在双方于2025年6月建立科技与创新战略伙伴关系框架之后访越表示欢迎。黎怀忠表示，相信此访及政治磋商取得的成果将有助于巩固政治互信，增进相互了解，并为今后推动越瑞传统友谊关系向更加广泛、务实、有效的方向发展注入新动力。



黎怀忠希望瑞典继续成为越南在欧洲地区科技、创新、数字化转型和绿色发展等领域的领先合作伙伴之一；同时建议双方提升现有合作机制的效率，研究建立更多新的合作机制，以推动在科学、研究、文化和教育等领域的合作。



哈特留斯强调，瑞典始终重视与越南的特殊历史关系，高度评价越南近期取得的令人印象深刻的经济社会发展成就，同时表示，瑞典企业界对越南的投资营商环境给予积极反馈。他高度评价两国在医疗、教育培训等领域的合作成果。哈特留斯还高度评价越南近期在多个重要国际论坛和会议上，包括在纽约举行的《不扩散核武器条约》第十一次审议大会上所发挥的积极作用和展现的负责任担当。



双方一致同意加强各渠道、各层级的代表团互访与接触；有效利用科技与创新战略伙伴关系框架，在医疗、能源、绿色转型和可持续发展等领域开展具体合作项目；同时继续在国际组织和论坛中加强协调，以促进多边主义，倡导在《联合国宪章》和国际法基础上通过和平方式解决争端。





越南外交部副部长黎氏秋姮与瑞典外交部国务秘书达格·哈特留斯共同主持第二次越瑞外交部副部长级政治磋商。越南外交部供图

此前，当日上午，越南外交部副部长黎氏秋姮与瑞典外交部国务秘书达格·哈特留斯共同主持第二次越瑞外交部副部长级政治磋商。



黎氏秋姮介绍了越南新时期的重要发展方向，强调越南将在科技、创新和数字化转型基础上，努力实现2026—2030年阶段的高速可持续发展目标；同时表示，希望双方继续弘扬两国历代领导人和人民共同精心培育的传统友谊，期待瑞典在越南开展更多类似中央儿科医院、白藤纸浆造纸厂（Bãi Bằng）等具有标志性的合作项目；并强调两国应继续开拓符合新时代发展需求、更加务实的新合作领域。



哈特留斯表示，越南日益成为瑞典在地区和全球价值链中的重要、可信赖的伙伴。他强调，瑞典企业日益关注越南市场，并将越南视为其在亚洲的重点增长市场之一。他表示，瑞典愿加强投资，为越南重要的绿色和可持续基础设施项目提供合适的金融解决方案。



双方还一致同意推动在高科技、可再生能源、智慧港口、循环经济、绿色物流和可持续城市发展、高素质人力资源培训等领域的合作，同时向越南学生提供奖学金，促进两国大学、研究院所之间的共同研究项目。



在医疗、教育、文化和民间交流领域，双方一致同意在越瑞医疗合作50周年之际，继续推动切实的合作项目；加强关于可持续遗产管理的经验分享，以支持越南如河内、会安、大叻等联合国教科文组织创意城市网络中的城市；同时鼓励民间交流、地方合作和两国企业界的对接。



借此机会，黎氏秋姮建议瑞典推动其余欧盟国家尽早批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA），并支持欧盟委员会尽早解除对越南水产品的IUU“黄牌”警告。



在就共同关心的国际和地区问题交换意见时，双方重申支持多边主义和自由贸易；在国际法和《联合国宪章》基础上通过和平方式解决争端和冲突；同时强调维护符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的和平、稳定、安全、航行与飞越自由和安全的重要性。双方一致同意在多边论坛，特别是在联合国及东盟—欧盟合作框架内加强相互支持与密切协调，为地区和世界的和平、稳定与可持续发展作出贡献。（完）