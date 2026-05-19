国会主席陈青敏出席国会副主席阮尹英一等劳动勋章授勋仪式

越通社河内——5月19日下午，越南国会常务委员会在国会大厦举行仪式，向越共中央委员、国会副主席阮尹英授予一等劳动勋章。国会主席陈青敏出席仪式。



陈青敏代表党和国家领导人，向阮尹英授予了一等劳动勋章，以表彰其在工作中所取得的特出色成绩，为地方经济社会发展及国家建设事业做出的重大贡献。



陈青敏在致辞中明确指出：阮尹英同志是一位经过系统性培养并在实践工作中成长的干部，曾历任党、国家、军队及地方的诸多重要领导职务。在每一个工作岗位上，他始终展现出过硬的政治本领、高度的责任感和创新思维，发挥模范表率作用，坚守党员和干部的政治品格。



特别是，在担任清化省委书记期间，阮尹英与省委执委会、省委常委会一道，指导同步落实了多项政策和措施，促进经济社会发展、科学技术应用、国防安全保障、社会民生改善以及强大政治体系建设等，为推动清化省发展成为北中部乃至全国的新增长极做出了重要贡献。



国会主席相信阮尹英同志将继续发扬其政治品格、业务能力、创新活力、实践经验与高度的责任感，与国会党委、国会常务委员会及国会各机构一道，圆满完成党、国家和人民赋予的任务，在国家迈向新发展阶段的过程中，继续为推动国会创新、提升国会运作质量与效果做出重要贡献。



阮尹英对荣获这一崇高荣誉表示荣幸与激动。他表示，作为一名在英雄的越南人民军队中成长的干部，如今在国家最高人民代表机关——国会工作，自己更加深刻地意识到自身肩负的重任。他承诺将继续发扬“胡伯伯部队”的优秀品格，不断锤炼政治定力与革命道德，激发团结、尽职、深入实践的精神，与国会领导层及国会各机构集体一道，大力革新立法与监督工作，并决定国家重大问题，为建设日益强大的越南社会主义法治国家贡献力量，不辜负人民的信任与重托，尽心尽力为党、国家和人民服务。（完）



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