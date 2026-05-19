推动越南铁人三项运动迈向地区和国际体育版图新高度



越通社河内——经过4天激烈角逐，2026年亚洲铁人三项杯—三祝站暨全国铁人三项俱乐部锦标赛日前在宁平省三祝国家旅游区圆满落幕，为推动专业铁人三项运动发展以及提升越南铁人三项在地区和国际体坛的地位作出积极贡献。



本次赛事由越南铁人三项联合会与宁平省文化体育厅、三祝旅游服务有限责任公司联合举办，共吸引来自31个国家以及越南全国13个省市、行业代表队的近400名运动员参赛。



运动员们参加亚洲铁人三项杯—三祝站和全国铁人三项俱乐部锦标赛两大竞赛体系多个项目的角逐，包括个人及接力项目中的铁人三项、铁人两项和水陆两项等比赛。



比赛结果显示，在亚洲铁人三项杯—三祝站比赛中，越南队以4枚金牌、2枚银牌和1枚铜牌的成绩位居团体第一，德国队和日本队分列第二、第三。



在全国铁人三项俱乐部锦标赛中，岘港代表团获得团体冠军，庆和省代表团和胡志明市代表团分列第二、第三。在青年组比赛中，庆和省位居团体第一，其后依次为岘港和胡志明市。



越南铁人三项联合会秘书长阮秋芳表示，本次赛事不仅为越南运动员与国际选手交流切磋创造机会，还有助于发掘新人才，为今后国家队选拔储备力量。



|宁平省文化体育厅副厅长阮孟强认为，承办国际赛事有助于巩固宁平作为体育旅游目的地的地位，同时向国际友人推广当地文化与旅游形象。 （完）











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