体育

推动越南铁人三项运动迈向地区和国际体育版图新高度

经过4天激烈角逐，2026年亚洲铁人三项杯—三祝站暨全国铁人三项俱乐部锦标赛日前在宁平省三祝国家旅游区圆满落幕，为推动专业铁人三项运动发展以及提升越南铁人三项在地区和国际体坛的地位作出积极贡献。

组委会为参加2026年国家铁人三项俱乐部锦标赛的运动员颁发个人奖项。图自越通社
组委会为参加2026年国家铁人三项俱乐部锦标赛的运动员颁发个人奖项。图自越通社


越通社河内——经过4天激烈角逐，2026年亚洲铁人三项杯—三祝站暨全国铁人三项俱乐部锦标赛日前在宁平省三祝国家旅游区圆满落幕，为推动专业铁人三项运动发展以及提升越南铁人三项在地区和国际体坛的地位作出积极贡献。

本次赛事由越南铁人三项联合会与宁平省文化体育厅、三祝旅游服务有限责任公司联合举办，共吸引来自31个国家以及越南全国13个省市、行业代表队的近400名运动员参赛。

运动员们参加亚洲铁人三项杯—三祝站和全国铁人三项俱乐部锦标赛两大竞赛体系多个项目的角逐，包括个人及接力项目中的铁人三项、铁人两项和水陆两项等比赛。

比赛结果显示，在亚洲铁人三项杯—三祝站比赛中，越南队以4枚金牌、2枚银牌和1枚铜牌的成绩位居团体第一，德国队和日本队分列第二、第三。

在全国铁人三项俱乐部锦标赛中，岘港代表团获得团体冠军，庆和省代表团和胡志明市代表团分列第二、第三。在青年组比赛中，庆和省位居团体第一，其后依次为岘港和胡志明市。

越南铁人三项联合会秘书长阮秋芳表示，本次赛事不仅为越南运动员与国际选手交流切磋创造机会，还有助于发掘新人才，为今后国家队选拔储备力量。

|宁平省文化体育厅副厅长阮孟强认为，承办国际赛事有助于巩固宁平作为体育旅游目的地的地位，同时向国际友人推广当地文化与旅游形象。 （完）




越通社
#亚洲铁人三项杯 #三祝站 #越南铁人三项 #宁平省 #三祝国家旅游区 #铁人三项 #全国铁人三项俱乐部锦标赛 #越南体育 #体育旅游 #岘港 #庆和省 #胡志明市 #阮秋芳 #阮孟强 #亚洲体育赛事 #越南国家队 #青年组比赛 #国际赛事 #水陆两项 #铁人两项
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南选手参加游泳赛项的角逐。图自越通社

越南选手在2025岘港铁人三项赛中取得佳绩

5月11日，2025年岘港铁人三项赛（IRONMAN 70.3）进入正赛阶段。来自国内外的2200多名运动员齐聚岘港市最美海滩与赛道，展开了1.9公里游泳、90公里骑行和21.1公里跑步的激烈角逐。

超过3500名运动员齐聚岘港 角逐2025年铁人三项赛

超过3500名运动员齐聚岘港 角逐2025年铁人三项赛

2025年5月9日，2025年岘港铁人三项赛（Ironman 70.3）在岘港市正式开幕，吸引来自70多个国家和地区的3500多名运动员参赛。这项赛事不仅标志着Ironman系列赛事进入越南十周年，也肯定了作为东南亚地区规模最大的铁人三项赛的地位。

更多

优秀艺人阮氏莺。图自越通社

推广东湖民间画制作技艺的“文化大使”

在现代生活的洪流中，当许多传统文化价值面临失传风险时，艺人阮友华及其妻子——优秀艺人阮氏莺依然坚韧地守护并弘扬着东湖民间画制作技艺。这项工艺已被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。

电子体育发展合作谅解备忘录签署仪式。图自baotintuc.vn

The Grand Esports 2026系列赛事活动公布

5月14日，越南体育局、越南娱乐电子体育协会（VIRESA）与VTC移动服务股份公司（VTC Mobile）在河内签署了《2026-2030年阶段电子体育发展合作谅解备忘录》，并公布了2026年电竞大赛（The Grand Esports 2026）系列赛事活动。

越南U17队以C组第一名积6分的成绩获得2026年U17世界杯入场券。图自VFF

越南U17队创造历史夺得世界杯入场券

越南U17队于5月14日凌晨以3比2战胜阿联酋U17队，正式夺得2026年U17世界杯参赛资格。在同时进行的另一场比赛中，韩国U17队0比0战平也门U17队，因此越南U17队以小组第一的身份结束小组赛。

老街省光金小学。图自越通社

为山区学校获取公平与高质量教育敞开大门

在确保山区、少数民族地区与平原地区享有公平教育机会的努力中，数字化转型真正成为老街省众多教育机构的得力工具和知识窗口。电子教案、数字教材以及人工智能（AI）不仅打造了生动直观的课堂，扩大获取知识的机会，而且在人工智能时代中激发了山区学子的学习、创新的热情以及崛起的渴望。

2026年越南游戏节吸引参观者约达6万人次。图自越通社

激发内生动力 推动越南电子游戏产业走向国际

以“携手走向世界——扎根本土，放眼全球”（Do local, go global）为主题的2026年越南游戏节（Vietnam GameVerse 2026）日前在胡志明市隆重开幕，标志着越南在推动游戏产业成为数字经济尖端领域过程中迈出了重要一步，预计吸引参观者约达6万人次。

越南匹克球优秀运动员李黄南。图自越通社

岘港市夺得2026年匹克球世界杯举办权

2026年匹克球世界杯世界杯将于2026年8月30日至9月6日在仙山体育宫、宣山体育村及全市各达标球场举行，吸引来自80多个国家和地区的约4000名运动员参赛。

越南女足位列第37位。越南足球联合会供图

FIFA女足排名公布：越南女足位列第37位

4月21日，越南足球联合会（VFF）发布消息称，根据国际足球联合会（FIFA）公布的最新一期的女足国家队世界排名,，越南国家女子足球队以1593.71分位列世界第37位。