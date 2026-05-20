经济

惠誉评级对越南经济基础给予积极评价

据越南财政部消息，财政部副部长陈国方日前与惠誉评级专家代表团举行工作会议，这是2026年越南国家信用评估计划的一部分。

财政部副部长陈国方在会议上发表讲话。图自MOF
财政部副部长陈国方在会议上发表讲话。图自MOF

越通社河内 ——据越南财政部消息，财政部副部长陈国方日前与惠誉评级（Fitch Ratings）专家代表团举行工作会议，这是2026年越南国家信用评估计划的一部分。
会上，陈国方肯定了惠誉评级多年来通过独立、客观的经济报告与分析与越南同行的合作。他表示，惠誉的信用评级不仅有助于提升越南在国际金融市场的形象与信
誉，也为越南继续完善体制、提高政策调控效率、增强经济透明度增添了动力。

陈国方表示：“越南政府坚持维护宏观经济大局稳定、确保国民经济综合平衡、提高抵御外部冲击能力的目标。”

惠誉评级亚太区国家信用评级总监乔治·许（George Xu）高度评价越南在国际经济环境充满风险与不确定性的背景下，在宏观经济调控方面所作的努力。惠誉认为，在外部压力加大的背景下，越南保持着积极增长态势，宏观经济稳定，通胀得到相对有效抑制。

惠誉专家团还关注越南在抑制通胀、保障能源安全、维持增长势头以及推动体制改革、改善投资环境等方面的举措。

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会议现场。图自MOF

惠誉希望进一步了解中期增长前景、财政政策、公共债务管理、吸引外资及国企改革等方面的最新情况。

财政部代表向惠誉专家团分享了财政政策调控、通胀控制及能源安全保障等方面的诸多内容。

陈国方表示，受能源价格波动及中东地缘政治紧张局势影响，越南部署了多项措施，包括使用市场稳定工具、调整税收政策、加强市场监管及多样化燃料供应来源等。

越南的财政政策仍有足够的发力空间。调控工具正发挥效力，支持稳定市场、抑制通胀，并减轻能源价格波动对经济和民众生活的冲击。

越南财政部副部长陈国方

目前，越南正在核查和更新增长情景，以确保实现2026年经济发展目标。政府着力破解投资瓶颈，改善营商环境，推动公共投资资金拨付，同时加强吸引外资和私人投资。

尽管全球经济仍面临诸多困难，今年前几个月流入越南的外国直接投资仍保持积极信号。越南也在努力推进国有企业改革、重组和撤资，以提高运营效率、透明度和治理能力。

惠誉代表对越南的调控方向给予高度评价，特别是在全球经济剧烈波动背景下为维持宏观经济稳定所作的努力。惠誉认为，越南坚持体制改革、改善投资环境、提高财政治理效率，将继续成为支持未来国家信用前景的重要因素。

财政部表示，双方同意保持互动与交流，加强信息共享，以服务于国家信用评级工作，从而助力提升越南信誉及进入国际资本市场的能力。（完）

越通社
#越南财政部副部长陈国方 #财政部 #Fitch Ratings #越南经济 #财政政策 #评级
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