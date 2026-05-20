经济

越南与新加坡贸易合作继续积极发展

2026年前4月，越南与新加坡的贸易合作持续释放积极信号。亮点在于越南对新加坡的国产产品贸易顺差达近54亿新加坡元（约合45亿美元）。这表明越南商品对新加坡市场的出口潜力仍然有待挖掘。

新加坡巴西班让港口。图自越通社
新加坡巴西班让港口。图自越通社

越通社河内——越通社驻新加坡记者报道，2026年前4月，越南与新加坡的贸易合作持续释放积极信号。亮点在于越南对新加坡的国产产品贸易顺差达近54亿新加坡元（约合45亿美元）。这表明越南商品对新加坡市场的出口潜力仍然有待挖掘。

新加坡企业发展局的统计数据显示，2026年4月，新越进出口额达近53亿新元，较2025年同期增长62.4%。其中，新加坡对越的出口额达25亿新元，同比增长20.9%；进口额达27亿新元，同比增长143%。新加坡制造产品对越出口额达8.826亿新元，增长15.7%；暂时进口再出口价值达17亿新元，增长23.8%。

2026年前4月，越南继续稳居新加坡第十大贸易伙伴地位。双边贸易总额达188亿新元，较2025年同期增长43.7%。其中，新加坡对越出口额达102亿新元，增长8.9%。在新加坡商品出口结构中，新加坡国产产品对越出口额达32亿新元，增长13.8%；暂时进口再出口价值达71亿新元，增长6.8%。

越南驻新加坡商务处指出，电气机械设备及其零部件（HS 85）、燃料、石油及其馏分产品、沥青物质、矿物蜡（HS 27）以及核反应堆、锅炉、机械及机械设备及其零部件（HS 84）等产品的进出口额均保持强劲增长。（完）

越通社
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