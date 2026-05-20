越南与新加坡贸易合作继续积极发展

越通社河内——越通社驻新加坡记者报道，2026年前4月，越南与新加坡的贸易合作持续释放积极信号。亮点在于越南对新加坡的国产产品贸易顺差达近54亿新加坡元（约合45亿美元）。这表明越南商品对新加坡市场的出口潜力仍然有待挖掘。
新加坡企业发展局的统计数据显示，2026年4月，新越进出口额达近53亿新元，较2025年同期增长62.4%。其中，新加坡对越的出口额达25亿新元，同比增长20.9%；进口额达27亿新元，同比增长143%。新加坡制造产品对越出口额达8.826亿新元，增长15.7%；暂时进口再出口价值达17亿新元，增长23.8%。
2026年前4月，越南继续稳居新加坡第十大贸易伙伴地位。双边贸易总额达188亿新元，较2025年同期增长43.7%。其中，新加坡对越出口额达102亿新元，增长8.9%。在新加坡商品出口结构中，新加坡国产产品对越出口额达32亿新元，增长13.8%；暂时进口再出口价值达71亿新元，增长6.8%。
越南驻新加坡商务处指出，电气机械设备及其零部件（HS 85）、燃料、石油及其馏分产品、沥青物质、矿物蜡（HS 27）以及核反应堆、锅炉、机械及机械设备及其零部件（HS 84）等产品的进出口额均保持强劲增长。（完）
越南与新加坡在动荡背景下深度参与全球价值链
2026年第一季度，越南与新加坡双边贸易保持强劲增长势头。值得关注的是，各主力商品组进出口额均实现正增长。这表明在当前复杂多变的国际背景下，两国正趋于深度参与全球价值链，且双方贸易合作呈现出较高的趋同性。