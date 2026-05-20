经济

越南引资新导向：质量优先、实效为本

2026年初几个月，流入越南的外国直接投资（FDI）资金持续正增长。然而，在实现引资目标的同时，当前提出的要求是提高外企对经济的质量、效率和辐射能力。

2026年初几个月的FDI吸引成果虽为积极。图自越通社
2026年初几个月的FDI吸引成果虽为积极。图自越通社

越通社河内——2026年初几个月，流入越南的外国直接投资（FDI）资金持续正增长。然而，在实现引资目标的同时，当前提出的要求是提高外企对经济的质量、效率和辐射能力。

近日，高通技术公司（Qualcomm Technologies）在河内开设了研发中心。在初期阶段，该中心专注于人工智能，随后将扩展至汽车技术、物联网及其他先进技术。越南科技部副部长裴黄方评价称，这是对越南具有战略意义的里程碑。

经过近40年吸引FDI，越南尚未拥有多家外国集团的大型研发中心。在高通之前，三星已投资2.2亿美元建设研发中心，拥有约2500名工程师。高通技术公司全球副总裁兼全球技术总监巴齐兹·阿乔尔（Baziz Achour）表示，开设研发中心体现了长期投资承诺以及对越南在全球科技链中日益重要作用的信心。

除了高通之外，多个大型高科技项目也正在越南开展。中国比亚迪（BYD）增资4.798亿美元，将在越总投资额提升至8.9亿美元。韩国浦项未来M公司（Posco Future M）在太原省投资生产锂离子电池用人造石墨负极材料项目，总投资额2.82亿美元。

据越南财政部外国投资局统计，2026年前4个月，FDI注册资金总额超过187亿美元，同比增长35.5%。其中，新注册资金超过122亿美元，增长119.6%；实际到位资金达74亿美元，为过去5年来最高水平。

外国投资局在关于2026年前4个月外资吸引情况的报告中强调，今后国家对外资的管理要求需要从数量型转向效益型发展。

越南政府副总理阮文胜近日在2026年越南发展桥梁论坛上发表讲话时也重申，新阶段提出的要求是必须进一步提高外企与国内经济之间的合作质量、辐射水平和共振能力。

据外国投资局称，2026年初几个月的FDI吸引成果虽为积极，但并不均衡，且尚未真正可持续。积极的一面在于 ，越南继续吸引了新的资金流入，实际到位资金增加，外企对出口保持较大贡献。然而，调整资金有所下降（前4个月达31亿美元，同比下降50.3%），出资、购买股份的交易数量也减少（前4个月共978次出资、购买股份，同比下降11.6%），且引资成果在很大程度上依赖于少数大型项目。这表明投资者的心态仍趋于谨慎，尚未完全转向大规模、广泛扩展投资的趋势。（完）

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越通社
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