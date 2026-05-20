深入推进股份制改革 拓展吸引外资空间

越通社河内——加快推进股份制改革、上市机制改革，持续破解法律障碍等举措有望扩大优质上市资源供给，提升越南证券市场对国际资本的吸引力。



企业质量是吸引外资的关键



在越南致力于提升增长质量并进一步吸引国际资本流入的背景下，完善资本市场正成为经济发展的重要要求之一。



据胡志明市证券股份公司（HSC）市场战略研究高级总监泰勒·阮孟雄表示，吸引资金流入的关键在于企业质量和资产质量。此外，盈利能力也是投资者决定投入资金时的重要因素。



从这一角度来看，泰勒·阮孟雄认为，国有企业目前仍具备诸多值得关注的优势。这类企业大多规模较大，资产基础良好，从事长期稳定的重要领域。因此，该企业群体依然被视为对大型投资者的优质标的。



股份制改革拓展引资空间



可以看出，若股份制改革和资本退出进程能够有效推进，同时企业能够有效满足自由流通股比例及外资持股上限等要求，越南证券市场未来吸引外资流入的空间必将持续扩大。与此同时，更多大规模、高质量企业上市，也有望进一步扩大市场规模，向投资者提供更高质量的商品。



越南国家证券委员会主席武氏真芳强调，在经济进入对快速、可持续增长以及提升发展质量提出更高要求的新发展阶段背景下，促进证券市场乃至资本市场发展正成为党、国会和政府高度关注的重点任务之一。



值得注意的是，为了推动金融市场发展并提升国有企业在经济中的作用，越南已出台多项重要主张。其中值得关注的是，越共中央政治局第79号决议（79-NQ/TW）强调，要建设按照市场机制高效运作、具备区域及国际竞争力、实施现代化、公开透明的公司治理的国有企业。



为外资企业上市铺平道路



除了推进股份制改革和提升市场质量之外，外国直接投资（FDI）资金仍是今年前几月越南经济中的一个突出亮点。据统计局数据显示，2026年前四月，流入越南的外国注册投资总额达182.4亿美元，同比增长32%。这一趋势表明，在全球经济充满不确定性的背景下，越南依然保持着对外资企业的吸引力。



泰勒·阮孟雄指出，为了进一步提升外资企业在越南证券市场上的参与度。近两年来，越南已实施多项重要改革，完善资本市场，为企业上市创造更加便利的条件。



值得注意的是，股票上市流程的处理时间已从约90天缩短至30天。此外，多项中间手续也被精简，使上市流程更加便利。与此同时，债券最低期限已由10年调整为5年，使企业能够更加灵活地制定发行计划和获取资金。（完）





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