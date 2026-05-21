时政

苏林总书记、国家主席致信祝贺防灾减灾传统日80周年

值此越南防灾减灾传统日80周年（1946年5月22日—2026年5月22日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向全国同胞、战士、奋战在防灾减灾一线的各支力量，以及始终为人民安全贡献力量的集体和个人致信。

vnanet-sang-2112025-tong-bi-thu-to-lam-cung-doan-cong-tac-trung-uong-den-tham-nguoi-dan-bi-anh-huong-do-mua-lu-keo-dai-tai-thanh-pho-hue-anhttxvn.jpg
2025年11月2日上午，越共中央总书记苏林与中央工作代表团走访慰问顺化市因持续暴雨洪涝受灾的群众。图自越通社

越通社河内——值此越南防灾减灾传统日80周年（1946年5月22日—2026年5月22日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向全国同胞、战士、奋战在防灾减灾一线的各支力量，以及始终为人民安全贡献力量的集体和个人致信。

苏林在信中强调，越南是一个长期遭受自然灾害严重影响的国家。然而，在漫长的民族建国卫国进程中，这些严峻挑战锤炼了越南民族坚强不屈的意志、团结精神以及仁爱传统。

苏林指出，自胡志明主席签署第70/SL号法令成立中央护堤委员会以来，80年间，越南防灾减灾工作不断巩固完善，为保护人民生命财产安全和社会安宁作出了重要贡献。在党的领导和国家管理下，各级各部门、武装力量、干部队伍、专家及全国人民始终主动开展灾害预防、应急响应、搜救和灾后恢复重建工作，不畏艰险、勇于担当。

vnanet-truong-thcs-trung-vuong-phuong-phan-dinh-phung-tinh-thai-nguyen-da-chuan-bi-vo-but-de-phat-cho-nhung-hoc-sinh-thieu-do-nha-cua-bi-ngap-102025-anh-ttxvn.jpg
征王初中学校（太原省潘廷逢坊）已准备好笔记本和笔，发放给因房屋被淹而缺少学习用品的学生（2025年10月）。图自越通社


苏林高度评价参与防灾减灾工作的各支力量和个人所作出的贡献，并强调，党、国家和人民始终珍视并铭记他们的努力与牺牲。

面对气候变化、极端天气和自然灾害日益复杂严峻的新形势，苏林呼吁各级党委、政府、地方和全社会继续弘扬团结传统，提高责任意识，创新思维方式，加强风险治理能力建设；推动科技应用；巩固民防体系；提升预测预警能力；主动做好灾害预防和高效应对工作。

苏林表示，相信在80年光荣传统基础上，凭借民族团结精神和迎难而上的意志，越南防灾减灾工作将不断取得新成效，为减少灾害损失、提升社区抗风险能力、维护社会稳定以及牢固建设和捍卫越南社会主义祖国作出积极贡献。

值此之际，苏林向全国同胞、战士以及防灾减灾工作人员致以健康平安的祝愿，并希望各支力量继续发扬责任精神，始终心系人民，圆满完成党和国家交付的各项任务。（完）

越通社
#苏林 #越南防灾减灾 #防灾减灾传统日 #自然灾害 #气候变化 #极端天气 #越共中央总书记 #国家主席 #中央护堤委员会 #灾害预警 #风险治理 #应急响应 #搜救工作 #灾后重建 #人民安全 #社会稳定 #越南社会主义祖国 #科技应用 #民防体系 #越南防灾体系 #社区抗风险能力 #越南社会 #越通社
关注 VietnamPlus

气候变化

相关新闻

越南政府总理指示加强2025年汛期防灾减灾工作。图自越通社

越南政府总理指示加强2025年汛期防灾减灾工作

政府总理要求各位部长、部级首长以及政府下设机构、各省和中央直辖市人民委员会主席，各集团主席、总经理集中领导、指导，定期检查、督促，并主动及时有效地组织实施防灾减灾和搜救工作，确保依照各自的职能、任务和权限开展工作，特别是要认真落实政府总理、副总理关于防灾减灾工作的指示任务，避免陷入被动状态。

更多

原子能被广泛应用于医学领域中，主要体现在核医学和放射疗法方面。图自越通社

推动原子能领域人力资源发展

越南政府副总理胡国勇刚签发第893/QĐ-TTg号决定，正式批准《原子能领域国家管理、技术研发应用与支持人力资源培训与发展方案》。

组委会供图

越南首次举办国际仲裁与调解周

自2026年5月25日至29日，越南国际仲裁中心（VIAC）与越南律师协会将在河内和胡志明市联合举行题为“仲裁与ADR：迈向新高度”的2026年越南仲裁与调解周。

中央理论委员会主席，总结指导委员会副主任，编委会主任阮春胜发表讲话。图自越通社

建党100周年：引领国家实现快速可持续发展

5月20日上午，“总结建党100周年领导越南革命经验（1930-2030年）并研究未来100年（2030-2130年）国家发展领导方向”以及“总结实施社会主义过渡时期国家建设纲领40年”编辑组在胡志明国家政治学院召开第一次会议。

越南政府总理黎明兴与美国副贸易代表斯威策。图自越通社

越南政府总理黎明兴会见美国副贸易代表斯威策

黎明兴欢迎越美对等贸易协定谈判取得的积极进展，高度评价美国贸易代表办公室及斯威策大使个人的作用，重申越南政府将继续与美方密切配合，尽早完成协议，从而深化两国经贸、投资合作。