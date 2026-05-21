苏林总书记、国家主席致信祝贺防灾减灾传统日80周年

2025年11月2日上午，越共中央总书记苏林与中央工作代表团走访慰问顺化市因持续暴雨洪涝受灾的群众。图自越通社

越通社河内——值此越南防灾减灾传统日80周年（1946年5月22日—2026年5月22日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向全国同胞、战士、奋战在防灾减灾一线的各支力量，以及始终为人民安全贡献力量的集体和个人致信。



苏林在信中强调，越南是一个长期遭受自然灾害严重影响的国家。然而，在漫长的民族建国卫国进程中，这些严峻挑战锤炼了越南民族坚强不屈的意志、团结精神以及仁爱传统。



苏林指出，自胡志明主席签署第70/SL号法令成立中央护堤委员会以来，80年间，越南防灾减灾工作不断巩固完善，为保护人民生命财产安全和社会安宁作出了重要贡献。在党的领导和国家管理下，各级各部门、武装力量、干部队伍、专家及全国人民始终主动开展灾害预防、应急响应、搜救和灾后恢复重建工作，不畏艰险、勇于担当。



征王初中学校（太原省潘廷逢坊）已准备好笔记本和笔，发放给因房屋被淹而缺少学习用品的学生（2025年10月）。图自越通社



苏林高度评价参与防灾减灾工作的各支力量和个人所作出的贡献，并强调，党、国家和人民始终珍视并铭记他们的努力与牺牲。



面对气候变化、极端天气和自然灾害日益复杂严峻的新形势，苏林呼吁各级党委、政府、地方和全社会继续弘扬团结传统，提高责任意识，创新思维方式，加强风险治理能力建设；推动科技应用；巩固民防体系；提升预测预警能力；主动做好灾害预防和高效应对工作。



苏林表示，相信在80年光荣传统基础上，凭借民族团结精神和迎难而上的意志，越南防灾减灾工作将不断取得新成效，为减少灾害损失、提升社区抗风险能力、维护社会稳定以及牢固建设和捍卫越南社会主义祖国作出积极贡献。



值此之际，苏林向全国同胞、战士以及防灾减灾工作人员致以健康平安的祝愿，并希望各支力量继续发扬责任精神，始终心系人民，圆满完成党和国家交付的各项任务。（完）

