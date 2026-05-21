☀️越通社早安咖啡（2026.5.21）

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越通社河内——·越共中央总书记、国家主席苏林5月20日下午在越共中央驻地与卫生部党委就越南传统医学工作召开了会议。阅读全文



5·月20日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了大不列颠及北爱尔兰联合王国驻越南大使伊恩·弗鲁（Iain Frew）。阅读全文



·5月20日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了朝鲜驻越南特命全权大使李成国。阅读全文



·5月20日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了古巴共和国驻越南特命全权大使罗赫略·波兰科·富恩特斯（Rogelio Polanco Fuentes）。阅读全文



·5月20日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地与新西兰总理克里斯托弗·拉克森（Christopher Luxon）通电话。阅读全文



·5月20日下午，越南国会主席陈青敏与国会代表工作委员会常委会举行2026年和2026-2031年任期重点任务部署会议时建议，该委员会参谋服务工作要抓得更早更深更实，流程要更清晰、更简洁、更负责；干部工作要更严谨、更透明；国会代表工作要更务实、更专业；数字化转型要深入核心业务，服务于管理、参谋、监督和决策。阅读全文

中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青主持会议。图自越通社

·5月8日至20日，越共中央检查委员会第六次会议在河内召开。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青主持会议。阅读全文



·值此越南防灾减灾传统日80周年（1946年5月22日—2026年5月22日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向全国同胞、战士、奋战在防灾减灾一线的各支力量，以及始终为人民安全贡献力量的集体和个人致信。



·5月20日上午，越南最高人民法院驻河内高级人民法院对发生在卫生部食品安全局及相关单位的“行贿受贿”案二审开庭审理。阅读全文



·越韩两国在推动电子、半导体、食品工业等优势产业的供应链对接方面的潜力很大。这是各位专家在由胡志明市贸易投资促进中心与东盟-韩国中心及越南驻韩国大使馆商务处于5月20日下午在胡志明市联合举办的“2026年胡志明市—韩国投资合作与企业对接论坛”上所分享的内容。阅读全文

阿尔及利亚游客参观越南展位。图自越通社



·据越通社驻阿尔及利亚记者报道，第25届阿尔及利亚国际旅游与旅行展（SITEV）于5月18日至21日在阿尔及尔国际展览中心（SAFEX）举行，有来自41个国家的约450家企业和组织参加。阅读全文



·5月20日，广治省与沙湾拿吉省、甘蒙省在劳保—丹沙湾（Densavan）国际口岸联合举行在老挝牺牲的28具越南志愿军和专家烈士遗骸交接仪式。阅读全文

6名越南学生均在2026年亚太信息学奥林匹克竞赛中夺得奖牌（红色衣服）。图自越通社



·越南教育培训部5月20日公布了参加在中国台湾举行的2026年亚太信息学奥林匹克竞赛（APIO）的越南国家队的正式成绩。阅读全文



·自5月25日至29日，越南国际仲裁中心（VIAC）与越南律师协会将在河内和胡志明市联合举行题为“仲裁与ADR：迈向新高度”的2026年越南仲裁与调解周。



·越南政府副总理胡国勇签发了第893/QĐ-TTg号决定，正式批准《原子能领域国家管理、技术研发应用的人力资源培训与发展方案》。



·凭借约4000家初创企业、208家投资基金、84家孵化器以及20多个国家级和地方级创业支持中心，越南的创新创业生态系统正日益彰显蓬勃活力。



·马来西亚国家新闻社（Bernama）5月20日报道称，自缅甸总统敏昂莱于4月10日就职后，马来西亚与缅甸正致力于恢复外交关系。这一进展促使马来西亚外交官开始考虑重新建立与缅甸的关系。阅读全文（完）

