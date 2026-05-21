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大力推进落实《2030年阶段和展望2045年的民族工作战略》

越南政府总理近日签发2026年5月12日关于加快实施《2030年阶段和展望2045年的民族工作战略》的第19/CT-TTg号指示，提出多项重点任务和解决方案，旨在全面推动少数民族地区和山区的发展。

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越通社
#民族工作 #少数民族
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