越南与孟加拉国加强经济合作

越通社达卡——越南工贸部与越南驻孟加拉国大使馆及越南企业协会在孟加拉国首都达卡联合成功举办了2026年越南—孟加拉国企业贸易论坛及B2B对接活动。来自越南和孟加拉国的近200名代表参加了论坛。



据越通社驻南亚记者报道，越南驻孟加拉国特命全权大使阮孟强在论坛上致辞时肯定了越孟两国在过去53年中的良好传统友好关系继续积极发展，并日益走向深入、务实。近年来，尽管不时遭遇自然灾害、疫情、政策变动等挑战，但双边贸易额始终保持在11亿美元以上。两国正共同努力，争取未来几年将双边贸易额提升至20亿美元。



阮孟强大使强调，孟加拉国目前是南亚地区最具活力的经济体之一，拥有庞大的人口规模、多元化的进口需求以及正在逐步大幅改善的投资环境。然而，两国之间的合作与贸易仍未与潜力相称。



越南工贸部代表介绍了越南过去一段时期的社会经济发展情况、投资营商环境以及合作潜力，并表示越孟双边贸易关系近年来保持了积极增长态势。



孟加拉国商务部副部长穆罕默德·阿卜杜尔·拉希姆·汗高度评价越南过去一段时期取得的令人印象深刻的经济成就，特别是在加工工业、出口及国际经济一体化等领域。



在论坛框架内，两国企业参加了富有成效、气氛热烈的B2B对接环节。

2026年越南—孟加拉国企业贸易论坛2026年越南—孟加拉国企业贸易论坛及B2B对接活动在首都达卡举行。图自越通社

该论坛切实成为了连接超过25家越南企业与100多家孟加拉国企业的重要桥梁。越南企业涉及农产品、化肥、农用化工、钢结构、电力系统、工业机械、医疗旅游、美容护理及酒店等领域。



此前，5月17日，阮孟强大使在达卡与孟加拉国商务部长兼工业部长及纺织黄麻部长坎达卡尔·阿卜杜勒·穆克迪迪尔举行了会谈，商讨了未来推动两国经济、贸易合作的措施，特别是尽快推动签署越孟优惠贸易协定的事宜。



穆克迪迪尔部长对越南在市场需求日益增长的背景下向孟加拉国出口化肥的可能性表示了关注。



会谈结束时，双方一致同意继续加强协调，推动企业对接，并扩大未来越孟之间经济、贸易与投资合作，为深化两国间良好的传统友好关系作出贡献。（完）