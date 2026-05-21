智慧城市建设：驱动经济增长的新引擎

越通社河内——当前，智慧城市建设被视为提高劳动生产率、拓展经济空间、推动国家数字化转型以及实现经济双位数增长目标的重要驱动力之一。该模式不仅局限于技术的应用，更被寄予厚望能催生全新的治理模式、优化资源配置，并形成基于数据与创新创业的“增长极”。



目前，城市地区对越南全国GDP的贡献率约为70%。然而，快速的城市化进程也带来了交通、环境、能源及人口管理等诸多压力。专家指出，如果继续沿袭传统模式，城市的发展空间和增长红利将日益收窄。



原越南经济研究院院长陈廷天认为，若想实现高增长目标，越南必须打造基于技术与创新驱动的全新发展空间。在他看来，城市正是数据、知识与劳动生产率等要素最强有力的汇聚地。



越共中央政治局关于实现科学技术、创新创业及国家数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议提出的重要要求之一，便是推进数字基础设施标准化并发展国家数字数据。这也被视为实现智慧城市同步、可持续发展的先决条件。



2026年，越南科学技术部继续大力推进数字经济核心领域的标准化建设。其中，智慧城市相关标准在标准体系中占有了极大比重。





专家人士指出，如果说交通基础设施是传统城市的“脊梁”，那么数据和数字基础设施就是智慧城市的“神经系统”。从交通、环境、规划到公共服务，一切都需要连接在统一的数据平台上，以此服务于行政管理与高效决策。



此前于2025年底，越南建设部已正式开通上线国家智慧城市信息门户网站（网址：smartcities.gov.vn），旨在服务于全国范围内的城市数字化转型管理、监测与推进工作。该系统采用开放式架构开发，与国家各信息系统保持同步，支持基于数据的科学决策，并积极推动公私合营（PPP）模式。对各地方而言，该门户网站有助于其立足实际条件制定合适的发展路线图，同时营造透明的环境，以吸引企业和专家共同参与智慧城市建设。



在取得初步成效的同时，越南智慧城市的发展过程仍面临诸多挑战，如数据碎片化、缺乏互联互通、低效的跨部门协调机制以及缺乏高素质人才等。



为了破解这些瓶颈问题，建设部已参谋并提请政府颁布了关于智慧城市发展的第269/2025/NĐ-CP号议定。该议定对数字基础设施、技术基础设施及数据的标准化作出了明确规定，以确保各系统之间的统一性、连通性与互操作性。专家评价称，这是避免各地方“各自为战”、各自开发独立系统造成资源浪费及未来难以扩展的重要法治基础。



从长远来看，智慧城市建设不仅是一个技术问题，更是城市发展模式重组的过程。当数据成为治理的基石、公共服务全面实现数字化、各项决策均基于实时数据的时候，城市的竞争力将得到显著提升。



这也被视为越南形成全新增长极、提高劳动生产率，并在数字时代将经济双位数增长目标变为现实的重要空间与潜力所在。（完）