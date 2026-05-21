环保

E10汽油可兼容目前市场上90%以上的车辆

越南工贸部正在就政府决议草案征求意见，旨在解决相关困难并加快推广使用E10乙醇汽油。起草机构表示，这种燃料可兼容目前市场上90%以上的车辆，无需对发动机进行改造，并且能够显著减少污染物排放。

资料图。图自越通社
资料图。图自越通社

越通社河内——越南工贸部正在就政府决议草案征求意见，旨在解决相关困难并加快推广使用E10乙醇汽油。起草机构表示，这种燃料可兼容目前市场上90%以上的车辆，无需对发动机进行改造，并且能够显著减少污染物排放。

从技术角度来看，E100乙醇含氧量约为34.7%，辛烷值较高，约为108 RON，使燃烧过程更加充分、高效。相关研究还表明，与普通矿物汽油相比，E10汽油可使一氧化碳（CO）排放减少20%—30%，碳氢化合物（HC）排放减少10%—20%。

据工贸部的消息，目前用于调配E5和E10汽油的E100乙醇需求量约为每月9.2万至10万立方米，而国内产量仅为每月2.5万立方米。若各生产厂提高产能并重启部分项目，总供应量可提升至约4.4万立方米/月，但仍无法满足市场需求。

目前，越南共有6家E100乙醇生产厂家，设计总产能约50万至60万立方米/年，但实际产能利用率仅达30%—40%。因此，在未来至少一年内，越南预计仍需每月进口约7.5万立方米E100，以满足生物汽油调配需求。

在基础设施方面，截至3月底，26家成品油批发企业中12家已投建生物汽油调和站。此外，还有9家企业正在等待审批，总设计调和能力超过每月26万立方米。若全部获批，全市场E10汽油的总调和能力将超过每月115万立方米。

草案同时指出，从矿物汽油RON 95转换为E10 RON 95汽油无需新增储罐设施，但企业需要对现有系统进行改造，以适应生物燃料的特性。（完）

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越通社
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