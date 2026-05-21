对数字内容侵权盗版行为“零容忍”

越通社河内——越南正步入一场坚决取缔侵犯知识产权乱象的决战，其中数字内容领域沦为“重灾区”。在这一领域，侵犯版权的行为公开蔓延，不仅规模庞大，且手段日益精细复杂。



官方出重拳 铁腕治理



越南文化体育与旅游部日前颁发计划，贯彻落实政府总理于2026年5月5日签发关于加强知识产权执法的第38/CĐ-TTg号通知。此次治理的重中之重，是加大对网络环境下计算机程序、电影、音乐、电视和电子游戏等领域的侵权盗版行为的检查与查处力度。



此前，第38/CĐ-TTg号公电要求自2026年5月7日至30日在全国范围内开展打击侵犯知识产权行为的高压集中整治行动，重点查处数字网络环境下的电影、音乐、电视、电子游戏等盗版侵权行为，同步打击假冒伪劣、山寨以及侵犯商标权的行为。



公安部被赋予重任，旨在彻底铲除流量巨大的盗版电影、盗版音乐、盗版游戏网站及侵权平台（包括英文网站）；同时，对涉著作权和商标权犯罪的若干重大典型案件进行核实、调查并立案侦查。



全链条严管：从集中整治到斩断资金链



越南文化体育与旅游部著作版权局局长陈黄表示，下一步，该局将与有关职能部门紧密配合，排查、发现并严厉查处非法提供电影、音乐、电视、电子游戏及其他创意内容的网站、应用程序和数字平台。



针对情节严重、有组织或非法获利巨大的侵权行为，惩治手段将不再局限于行政处罚，而是将加大调查力度，斩断其资金链，并依法追究刑事或法律责任。与此同时，著作版权局将推动建立与数字平台、中介企业、广告商及支付中介机构的协同配合机制，以此控制侵权内容的传播源头以及侵权行为的变现渠道。



首都多媒体公司（Thủ Đô Multimedia）总经理阮玉欣评价称，第38/CĐ-TTg号公电的出台恰逢其时。对大流量侵权网站特别是电影、音乐、电子游戏和电视领域的网站进行整顿查处具有重大意义，因为这些领域正是扼杀数字内容产业创新动能的“出血点”。



从法律角度出发，朝阳律师责任有限公司（Hừng Đông）主任阮友遂认为，严厉收紧网络侵权盗版的处罚尺度已是刻不容缓。当前许多组织和个人正借此非法牟取暴利达数十亿越盾，而现行的处罚力度尚不足以形成震慑。最核心的依然是加大执法力度，特别是对跨国境的侵权行为。阮友遂建言献策称：“必须对有组织的违法行为施以更严厉的重拳，同时切断其广告投放和支付渠道——这是盗版网络赖以生存的命脉。”



以技制网：利用科技铲除盗版源头



专家称，网络环境下的版权保护不能单靠人工手段，而是需要同步部署技术工具，如内容识别系统、数字指纹、广告拦截、快速下架机制、传播源追踪以及资金链管控等。一个盗版电影网站被封禁域名后，就立即在全新网址上借尸还魂，且不法分子正越来越多地利用人工智能（AI）来自动复制、篡改和分发侵权内容。



著作版权局局长陈黄透露，当前的一项重要优先任务是加大技术在版权管理中的应用，以实现更快速、更精准的实时侵权监测。陈黄认为，除了技术手段外，越南还需不断完善法律框架，以应对网络环境带来的新挑战，特别是涉及AI、跨境内容、中介平台责任以及电子证据认定机制等问题。



越南版权与数字资产研究院院长阮孟贵建议，应将AI和大数据引入实时自动巡查扫描系统，以此及早发现侵权苗头，并自动向网络运营商发出拦截访问请求。



与此同时，越南复制权协会副主席兼秘书长梅秀英认为，在严惩违纪违法行为的同时，需要依托作者和权利人的授权，通过集体许可模式建立合法使用的制度通道。这是世界知识产权组织（WIPO）推荐并广泛采用的模式，旨在简化作品使用程序，同时确保创作者的合法权益。



从技术角度出发，网络安全专家吴明孝强调，若想斩草除根，必须追溯其背后的全部基础设施，从广告资金流、支付账户到幕后运维管理团队。因为当前的数字网络侵权已演变成一条涉及庞大营收的非法黑产。



从长远来看，越南不能再依靠人工手段来打击侵权盗版行为。必行的解决方案是结合人工智能（AI）以识别复制内容，将数字指纹系统应用于视频、音乐和图像，并采用域名监测工具与大数据分析技术来挖掘盗版网站网络。（完）

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