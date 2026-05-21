科技

对数字内容侵权盗版行为“零容忍”

越南正步入一场坚决取缔侵犯知识产权乱象的决战，其中数字内容领域沦为“重灾区”。在这一领域，侵犯版权的行为公开蔓延，不仅规模庞大，且手段日益精细复杂。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——越南正步入一场坚决取缔侵犯知识产权乱象的决战，其中数字内容领域沦为“重灾区”。在这一领域，侵犯版权的行为公开蔓延，不仅规模庞大，且手段日益精细复杂。

官方出重拳 铁腕治理

越南文化体育与旅游部日前颁发计划，贯彻落实政府总理于2026年5月5日签发关于加强知识产权执法的第38/CĐ-TTg号通知。此次治理的重中之重，是加大对网络环境下计算机程序、电影、音乐、电视和电子游戏等领域的侵权盗版行为的检查与查处力度。

此前，第38/CĐ-TTg号公电要求自2026年5月7日至30日在全国范围内开展打击侵犯知识产权行为的高压集中整治行动，重点查处数字网络环境下的电影、音乐、电视、电子游戏等盗版侵权行为，同步打击假冒伪劣、山寨以及侵犯商标权的行为。

公安部被赋予重任，旨在彻底铲除流量巨大的盗版电影、盗版音乐、盗版游戏网站及侵权平台（包括英文网站）；同时，对涉著作权和商标权犯罪的若干重大典型案件进行核实、调查并立案侦查。

全链条严管：从集中整治到斩断资金链

越南文化体育与旅游部著作版权局局长陈黄表示，下一步，该局将与有关职能部门紧密配合，排查、发现并严厉查处非法提供电影、音乐、电视、电子游戏及其他创意内容的网站、应用程序和数字平台。

针对情节严重、有组织或非法获利巨大的侵权行为，惩治手段将不再局限于行政处罚，而是将加大调查力度，斩断其资金链，并依法追究刑事或法律责任。与此同时，著作版权局将推动建立与数字平台、中介企业、广告商及支付中介机构的协同配合机制，以此控制侵权内容的传播源头以及侵权行为的变现渠道。

首都多媒体公司（Thủ Đô Multimedia）总经理阮玉欣评价称，第38/CĐ-TTg号公电的出台恰逢其时。对大流量侵权网站特别是电影、音乐、电子游戏和电视领域的网站进行整顿查处具有重大意义，因为这些领域正是扼杀数字内容产业创新动能的“出血点”。

从法律角度出发，朝阳律师责任有限公司（Hừng Đông）主任阮友遂认为，严厉收紧网络侵权盗版的处罚尺度已是刻不容缓。当前许多组织和个人正借此非法牟取暴利达数十亿越盾，而现行的处罚力度尚不足以形成震慑。最核心的依然是加大执法力度，特别是对跨国境的侵权行为。阮友遂建言献策称：“必须对有组织的违法行为施以更严厉的重拳，同时切断其广告投放和支付渠道——这是盗版网络赖以生存的命脉。”

以技制网：利用科技铲除盗版源头

专家称，网络环境下的版权保护不能单靠人工手段，而是需要同步部署技术工具，如内容识别系统、数字指纹、广告拦截、快速下架机制、传播源追踪以及资金链管控等。一个盗版电影网站被封禁域名后，就立即在全新网址上借尸还魂，且不法分子正越来越多地利用人工智能（AI）来自动复制、篡改和分发侵权内容。

著作版权局局长陈黄透露，当前的一项重要优先任务是加大技术在版权管理中的应用，以实现更快速、更精准的实时侵权监测。陈黄认为，除了技术手段外，越南还需不断完善法律框架，以应对网络环境带来的新挑战，特别是涉及AI、跨境内容、中介平台责任以及电子证据认定机制等问题。

越南版权与数字资产研究院院长阮孟贵建议，应将AI和大数据引入实时自动巡查扫描系统，以此及早发现侵权苗头，并自动向网络运营商发出拦截访问请求。

与此同时，越南复制权协会副主席兼秘书长梅秀英认为，在严惩违纪违法行为的同时，需要依托作者和权利人的授权，通过集体许可模式建立合法使用的制度通道。这是世界知识产权组织（WIPO）推荐并广泛采用的模式，旨在简化作品使用程序，同时确保创作者的合法权益。

从技术角度出发，网络安全专家吴明孝强调，若想斩草除根，必须追溯其背后的全部基础设施，从广告资金流、支付账户到幕后运维管理团队。因为当前的数字网络侵权已演变成一条涉及庞大营收的非法黑产。

从长远来看，越南不能再依靠人工手段来打击侵权盗版行为。必行的解决方案是结合人工智能（AI）以识别复制内容，将数字指纹系统应用于视频、音乐和图像，并采用域名监测工具与大数据分析技术来挖掘盗版网站网络。（完）

越通社
#数字内容 #侵权盗版行为 #公安部 #著作版权 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

数字化转型

相关新闻

附图 图自ocd.vn

智慧城市带来的增长动力

智慧城市发展正被视为提高生产率、拓展经济空间、推动国家数字化转型、面向实现两位数增长目标的重要动力之一。该模式不仅限于技术应用，更被期望创造出新的治理方式，优化资源，并形成基于数据和创新的增长极。

数字化转型让历史更贴近年轻人

数字化转型让历史更贴近年轻人

将数字化转型确定为将遗产带到社区，特别是年轻一代的关键“桥梁”，河静省积极应用现代科技于历史遗迹的保护与价值弘扬工作。这些努力在数字时代向年轻一代传播历史热爱、培育爱国情感方面作出了重要贡献。

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+

📝时评：版权保护成为数字时代法治社会的发展基础

在全球数字化转型的浪潮中，版权保护已不再仅仅是创作界或科技企业的故事，而成为了衡量一个现代法治国家的标尺。在越南，保护著作权和相关权即是保护国家的知识产权，也是在数字化环境中保护创新动力和社会信心的关键。

更多

一个智慧城市的效果图。图自越通社

智慧城市建设：驱动经济增长的新引擎

当前，智慧城市建设被视为提高劳动生产率、拓展经济空间、推动国家数字化转型以及实现经济双位数增长目标的重要驱动力之一。该模式不仅局限于技术的应用，更被寄予厚望能催生全新的治理模式、优化资源配置，并形成基于数据与创新创业的“增长极”。

胡志明市创新创业中心。图自政府门户网站

胡志明市首次跻身全球新创生态系统百强行列

据全球初创研究机构（ StartupBlink ）发布的《2026年全球新创生态系指数》报告，胡志明市的排名比 2025 年上升了 12 位，位居第 98 位，首次跻身全球创业生态系统前 100 名。这是胡志明市在 StartupBlink 排行榜上的最高排名，帮助该市提前4年实现进入全球新创百强行列的目标。

岘港正逐步为新技术模式建设受控的试验空间。图自越通社

突破瓶颈 打造大型科技企业

近年来，越南科技企业规模持续壮大，对经济增长的贡献日益显著。嗯 近年来，越南科技企业规模持续壮大，对经济增长的贡献日益显著。

实现数字经济突破的“金钥匙”

实现数字经济突破的“金钥匙”

在对发展空间进行合并与重组后，岘港市如今正迎来诸多新的机遇与发展空间。该市已确立目标，力争到2030年将数字经济占全市GRDP的比重提升至35%至40%，高于全国平均水平。其中，建设和发展知识分子队伍正是实现岘港市各项发展目标的“关键”任务之一。

使用无人机（drone）喷洒农药。图自越通社

加密国家—院校—企业三方联动 破解科技成果转化难题

越共中央总书记、国家主席苏林在河内国家大学建校120周年纪念典礼上强调，河内国家大学必须率先落实党的各项战略性决议，集中解决国家重大课题，特别是战略技术、核心技术、源头技术以及具有越南品牌的科技产品相关课题。

VinFast电动车充电桩系统已同步安装于103医院CT1公寓楼院内区域，随时准备满足居民的充电需求。图自越通社

掌握越南电动车技术“主动权”

为掌握越南电动车技术的“主动权”，推动电动车生产与使用，不仅契合能源转型的必然趋势，更是越南抢占核心技术制高点的重要抓手。其中，提升本土化率被视为助力国内企业深度融入全球供应链、实现未来能源自主的“关键钥匙”。

第21届亚澳畜牧科学大会的官方网站（图片截图）

越南将主办第21届亚澳畜牧科学大会

据越南畜牧协会（AHAV）消息，越南将正式主办第21届亚澳畜牧科学大会（AAAP 21）。这是一项大型国际活动，标志着自2008年越南首次成功举办该论坛以来，历时18年迎来的又一重要里程碑。本届大会将于2026年10月28日至31日在河内举行。

越南驻法国大使郑德海与越法全球互联协会成员合影。图自越通社

越法全球互联协会正式亮相

当地时间5月16日下午，越法全球互联协会在法国正式亮相，其目标是连接在法和欧洲的越南知识分子、专家和企业家社群，推动在技术、创新及人工智能等领域的合作。

越共中央总书记、国家主席苏林向河内国家大学赠送胡志明主席塑像。图自越通社

越南科学家、知识分子的巨大动力

在越共中央总书记、国家主席苏林于河内国家大学传统日120周年纪念典礼上发表讲话后，科学家、知识分子对“科学家在新时代国家发展中发挥核心、连接作用”的观点感到振奋和充满信心。

胡志明市部署2025 - 2030年阶段知识产权发展计划。图自信息与民族报

破解“瓶颈”，推动知识产权估值

在数字经济、科学技术与创新驱动强劲转型的背景下，知识产权估值不仅是一项紧迫性要求，还是推动知识商业化和资源高效配置的重要工具。因此，知识产权与技术已成为当今企业发展及国民经济的核心资源。

高等教育须在数字化转型时代中加快变革步伐。图自越通社

高等教育须在数字化转型时代中加快变革步伐

人工智能、数据与绿色转型正在给企业、高等教育及劳务市场带来前所未有的变革压力。在此背景下，高等院校的角色已不再局限于人才培养，而是正在向应用研究、国际对接延伸，并更深度地融入到创新创业生态系统中。

越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克。图自越通社

斯里兰卡期待扩大与越南在科技领域的合作

在越共中央总书记、国家主席苏林对斯里兰卡进行国事访问后，斯里兰卡科技部长克里尚塔·阿贝塞纳（Chrishantha Abeysena）在接受越通社住南亚记者的采访时表示，此次访问为推动越斯在科学、技术和数字化转型等领域的合作注入了新动力。