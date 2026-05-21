智慧城市带来的增长动力

越通社河内——智慧城市发展正被视为提高生产率、拓展经济空间、推动国家数字化转型、面向实现两位数增长目标的重要动力之一。该模式不仅限于技术应用，更被期望创造出新的治理方式，优化资源，并形成基于数据和创新的增长极。



目前，城市地区贡献了全国GDP的约70%。然而，快速的城市化也带来了交通、环境、能源和人口管理等方面的诸多压力。专家认为，如果继续按照传统模式发展，城市的发展空间将日益收窄。



越南经济学院原院长陈廷天副教授认为，要实现高增长目标，越南必须创造基于技术和创新的新发展空间。他表示，城市正是数据、知识和劳动生产率最集中的地方。



陈廷天评价道："智慧城市不仅仅是安装技术，而是改变增长模式，用数据和现代治理来运营城市。"



越共中央政治局关于推进科技、创新及国家数字化转型突破发展的第57号决议提出的重要要求之一是数字化基础设施标准化和国家级数字数据发展。这被视为实现同步、可持续智慧城市发展的先决条件。



2026年，越南科技部继续推动数字经济核心领域的标准化工作。预计将出台53项新标准，重点关注数据与数据中心、在线公共服务、城市数据模型、电子交易和信息安全。



值得注意的是，针对智慧城市的标准组占比很大，包括数据共享、信息安全及信息通信技术基础设施等标准。专家认为，数据标准化将有助于避免各地方之间分散、缺乏衔接的发展状况。



品牌与竞争战略研究院院长武智成博士认为，智慧城市最大的优势在于连接和利用数据以提高治理效率。在数字经济中，数据是新的资源。哪个城市的数据治理更好，其竞争优势就更大。



专家们认为，如果说交通基础设施是传统城市的"骨骼"，那么数据和数字基础设施就是智慧城市的"神经系统"。从交通、环境、规划到公共服务，都需要在一个统一的数据平台上互联互通，以服务于调度和决策。



2025年底，越南建设部已将国家智慧城市信息门户网站（smartcities.gov.vn）投入运营，旨在服务于全国范围内城市数字化转型的管理、监督和推进。



据建设部城市发展局副局长黎黄忠介绍，该系统将成为国家级中心数据平台，扮演连接和互通各类城市数据源的角色。该系统按开放方向开发，与国家各信息系统同步，支持基于数据的决策，并促进公私合作。



对各地方而言，该门户网站有助于制定符合实际情况的发展路线图，同时营造透明环境以吸引企业和专家参与智慧城市建设。



除了初步成果外，越南智慧城市发展进程仍面临诸多挑战，如数据分散、缺乏连接、跨部门协调机制有限以及高素质人才短缺等。



建设部建设干部战略培训学院副院长阮武方副教授、博士认为，许多地方仍习惯于传统行政经验管理，而智慧城市要求基于数据的治理能力。



阮武方表示："要运营智慧城市，管理者必须懂得确定优先问题，读取和分析数据，评估政策效果。如果缺乏这种能力，实施过程很容易流于形式。"



目前，规划、基础设施、环境与信息技术之间的配合仍不同步，导致许多项目开展零散，难以发挥效益。



从企业角度，Viettel Solutions公司代表认为，人力资源是决定智慧城市运营中心（IOC）运行效率的关键因素。因此，该公司按照从研究、咨询、设计到运营和人才培训的全价值链来推进智慧城市项目。



为破解瓶颈，建设部已向政府建议颁布关于智慧城市发展的第269/2025/NĐ-CP号法令。该法令对数字基础设施、技术基础设施和数据的标准化作出了规定，以确保系统之间的统一性、互联性和互操作性。



专家认为，这是避免各地方各自为政、开发孤立系统、造成资源浪费且难以在未来扩展的重要基础。



从长远看，智慧城市发展不仅是技术问题，更是重构城市发展模式的过程。当数据成为治理的基础、公共服务实现数字化、决策能够实时做出时，城市的竞争力将得到显著提升。



这被视为越南形成新增长极、提高劳动生产率、在数字时代实现两位数经济增长目标的重要潜力所在。（完）

越通社