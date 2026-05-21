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胡志明市试点推行车行道和人行道管理软件

今日，胡志明市建设局向胡志明市人民委员会提出关于批准在全市范围内试点推行“临时占用车行道和人行道管理软件”的主张的建议，预计试点期限为18个月。

附图。图自越通社
附图。图自越通社


越通社胡志明市——今日，胡志明市建设局向胡志明市人民委员会提出关于批准在全市范围内试点推行“临时占用车行道和人行道管理软件”的主张的建议，预计试点期限为18个月。

根据胡志明市电信公司（越南邮政电信集团-VNPT的成员单位）的提案，该款名为“临时占用车行道和人行道管理”的软件将在线接收并处理审批许可档案，并连接到与建设部行政手续办理信息系统。同时，该软件还支持电子档案的管理、审批与存储工作；基于胡志明市数字地图开展许可审批工作；支持规费与费用的收缴、报表统计以及行政调度指挥工作。

试点实施期限自该主张获批之日起算，为期18个月。试点期满后，各相关单位将对实施成效进行评估，进而提出下一阶段的推广部署方案。实施该项目所需的经费由VNPT集团自筹。

据胡志明市建设局评估，过去一段时间里，由于缺乏对全市范围内许可审批情况进行实时、全面监测的工具，管理工作面临诸多困难。目前，规费收缴与上缴的核对对账工作仍依靠手工操作，存在滞后性，导致难以查明未履行财政义务的情况。同时，由于缺乏统一的数据平台，导致执法检查力量难以在现场直接核实许可信息，进而影响了对违规行为的查处工作。

此外，民众和企业在申请临时占用车行道和人行道时也面临诸多不便，手续繁琐、耗时冗长，导致许多小商户选择无许可占用，既造成了城市秩序混乱，也导致了财政收入的流失。（完）

越通社
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