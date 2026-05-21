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越古合作出版古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗·鲁斯作品选集

5月20日下午，越南真理国家政治出版社与古巴菲德尔·卡斯特罗·鲁斯中心代表团举行工作会谈，就出版《菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》（Fidel Castro Ruz. Obras Escogidas）相关事宜进行讨论。

会谈现场。越南真理国家政治出版社供图
会谈现场。越南真理国家政治出版社供图

越通社河内——5月20日下午，越南真理国家政治出版社与古巴菲德尔·卡斯特罗·鲁斯中心代表团举行工作会谈，就出版《菲德尔·卡斯特罗·鲁斯文选》（Fidel Castro Ruz. Obras Escogidas）相关事宜进行讨论。

本次会谈是在菲德尔·卡斯特罗·鲁斯中心代表团于2026年5月18日至22日访越期间举行的。

会谈上，越南真理国家政治出版社社长兼总编辑武仲林副教授发言时强调，菲德尔·卡斯特罗·鲁斯中心代表团此访具有切实意义，为进一步巩固与深化越古两国特殊友谊做出了贡献。

武仲林强调，越南与古巴有着特殊团结关系。他重申，对越南人民而言，古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗·鲁斯永远是伟大朋友。因此，双方联合编译出版西班牙语、英语和越南语版本的《菲德尔·卡斯特罗·鲁斯选集》具有极为重要的政治和文化意义。

武仲林表示，双方正紧密协作，推进编译、内容审校、版式设计及装帧设计等工作，确保这套选集的准确性、统一性和政治与历史价值。

双方竭尽全力确保在2026年8月1日前，通过空运方式将首批100套西班牙语版选集运抵古巴，以服务于菲德尔·卡斯特罗·鲁斯诞辰100周年（1926.8.13 – 2026. 8.13）系列纪念活动。

菲德尔·卡斯特罗·鲁斯中心主任雷内·冈萨雷斯·巴里奥斯感谢越南真理国家政治出版社在出版这套选集的过程中对古巴给予积极的帮助与支持。

他重申，古巴人民始终珍视越南人民在古巴历次艰难时期所给予的帮助。在当前形势下，出版菲德尔·卡斯特罗的选集是具有特别重要意义的任务，致力于向全球读者传承和弘扬这位古巴革命领袖的思想遗产。

另外，双方同意继续推进菲德尔·卡斯特罗电子书架的搭建工作，并在出版有关越古关系的作品中扩大合作关系。

会谈期间，双方签署了《越南真理国家政治出版社与古巴菲德尔·卡斯特罗·鲁斯中心合作谅解备忘录》。该备忘录为双方在具有理论、政治和历史价值的主题出版物的翻译、编辑、出版与发行活动中加强配合奠定重要基础。

双方联合出版该选集不仅有助于弘扬菲德尔·卡斯特罗·鲁斯思想遗产与革命实践，更是越古两党、两国以及两国人民之间真挚纯洁的特殊友谊的生动体现。（完）

越通社
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