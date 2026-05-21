越南政府常务副总理范家足检查嘉平国际机场项目开展情况

越通社北宁省——5月20日下午，由越南政府常务副总理范家足率领的政府工作代表团赴北宁省，检查嘉平国际机场项目及相关项目的实施情况。



一同参加的有越共中央政治局委员、河内市委书记陈德胜；中央各部委、河内市、北宁省及兴安省的领导代表。



政府常务副总理范家足及工作代表团实地检查了河内首都区四环线（途经北宁省段）投资建设项目、连接嘉平机场与首都河内的道路工程，以及嘉平国际机场项目。



在工作总结会议上，范家足对地方政府及相关单位在项目实施中所作出的努力给予了肯定。



他强调，嘉平国际机场是国家重点项目，对进度要求极高，特别是必须投入运营以服务于2027年亚太经合组织会议。



范家足要求各部委和地方同心协力，及时化解困难与障碍，以最优方式组织施工，确保各项目在技术、美学和绝对安全方面达标。

嘉平国际机场项目总面积1960公顷，总投资额超过196万亿越盾，采用特殊机制和政策实施。



针对服务2027年亚太经合组织会议的区域，已有超过230户家庭同意领取补偿款并迁至新居，占该区域家庭总数的94.6%，这些家庭已登记参加安置区地块抽签。



北宁省正积极与投资方协调，确保自2026年5月31日起开始搬迁工作，以满足项目施工进度要求。

北宁省人民委员会主席范黄山表示，今后北宁省将继续与投资方密切配合，组织开展征地拆迁工作，确保项目进度；其中，重点推进服务2027年亚太经合组织会议区域的征地拆迁工作，自2026年5月31日起开始实施居民安置搬迁，预计将于2026年6月完成。（完）