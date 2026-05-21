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出入境及过境人员医疗检疫指南

越南政府近日颁布第165/2026/NĐ-CP号议定，详细规定并指导实施《疾病防治法》若干条款，其中明确了对入境、出境及过境人员实施医疗检疫的相关规定，以在国际交流日益扩大的背景下加强疫情防控。

旅客通过内排国际机场入境越南。图自政府门户网站
旅客通过内排国际机场入境越南。图自政府门户网站

越通社河内——越南政府近日颁布第165/2026/NĐ-CP号议定，详细规定并指导实施《疾病防治法》若干条款，其中明确了对入境、出境及过境人员实施医疗检疫的相关规定，以在国际交流日益扩大的背景下加强疫情防控。

根据该议定，入境、出境及过境越南的人员须按规定进行健康申报。越南卫生部将根据全球传染病形势及疫情输入越南的风险，具体指导针对不同传染病在口岸实施健康申报的对象和适用时间。

健康申报可通过电子或纸质方式进行，使用越英双语；必要情况下，可根据口岸实际情况增加其他语言。申报内容按照议定所附范本执行。办理入境、出境或过境手续的人员，在主管机关要求时，还须提供疫苗接种证明或其他防疫措施证明。


议定规定，健康申报须在通过越南口岸入境、出境或过境前7天内完成。

除健康申报规定外，议定还明确了对入境、出境及过境人员实施观察和医学检查的措施。医疗检疫人员将通过直接或间接观察，利用监测设备跟踪健康状况和体温，以发现疑似传染病病例。

如发现疑似症状，医疗检疫人员将进行实际检查，包括核查证件、访谈、流行病学信息调查及对已采取防疫措施的评估，以确定感染风险。属于需进行医疗处理范围的人员，将依据《疾病防治法》采取相应措施。

根据议定，对每一案例的实际检查时间不得超过2小时，以确保在有效防控疫情的同时，为国际往来和贸易活动提供便利。

第165/2026/NĐ-CP号议定将于2026年7月1日起生效，与《疾病防治法》正式生效时间同步。

根据《疾病防治法》，医疗检疫将在各口岸对人员、运输工具、货物，以及经越南边境运输的遗体、遗骸、骨灰、病原样本、人体组织和器官等实施。(完)


越通社
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