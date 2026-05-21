经济

为中小型企业破解融资“瓶颈”

获取资金仍然是中小型企业的“难题”。在民营经济的发展得到促进的背景下，企业界正翘首以盼银行部门采取更果断的行动，为企业获取资金提供便利。

胡志明市维卿精密机械厂辅助机械零件生产链。图自《西贡解放报》
胡志明市维卿精密机械厂辅助机械零件生产链。图自《西贡解放报》

越通社河内——获取资金仍然是中小型企业的“难题”。在民营经济的发展得到促进的背景下，企业界正翘首以盼银行部门采取更果断的行动，为企业获取资金提供便利。

越南工商联合会（VCCI）刚发布的《2025年越南民营经济报告》显示，获取资金依然是民营企业发展道路的最大障碍之一。75.5% 的受访企业反映在缺乏抵押物的情况下，根本无法从银行获得贷款。

约 56.3% 的企业认为，民营企业在贷款利率和审批条件上所面临的难度远高于国有企业。46.1% 的企业反映曾遭遇信贷机构强加的不利约束条件。45%的企业认为，贷款手续相对繁琐，且仍存在非正式成本。这些数据表明，企业不仅面临资金层面的围城，还在获取资金方面面临制度性障碍。

据越南中小型企业协会的消息，中小型企业在获取银行信贷方面面临的困难源于缺乏抵押物、信用记录不足以及贷款申请流程复杂。在中小型企业对经济增长起着日益重要作用的背景下，这种现状亟需改革信贷获取方式。

因此，胡志明市经济大学（UEH）阮仲怀教授认为，在企业缺乏抵押物的情况下，越南应参考其他国家基于数字数据的开放式金融模式。胡志明市企业协会（HUBA）主席阮玉和建议大力发展资本市场，为大型企业提供更多银行以外的融资渠道，从而为中小型企业创造更多信贷空间。

资料图。图自congly.vn

填补中小企业数字安全“洼地”

越南目前共有约80万家企业，其中大多数为微型企业和家族企业。中小企业占企业总数的97%至98%，对国内生产总值（GDP）贡献约20%，并创造了私营经济领域80%的就业岗位。这一群体在维持生产经营、创造就业机会以及加强社会保障方面起着举足轻重的作用。

目前，越南塑料行业营业额约达350亿美元，2025年增长率达10%。然而，该行业内大部分企业为中小微规模，对营运资金的需求较大。

越南兴旺股份商业银行（VPBank）中小型企业产品经营与开发战略中心总监黄忠孝表示，VPBank正从主要依赖抵押物的贷款模式转向对企业商业计划、现金流和运营能力进行更全面的评估。该银行已为塑料行业开发了专门的信贷方案，提供多种灵活的融资选择，例如基于货物、订单、产量合同的贷款，或基于商业计划的无抵押贷款。

据越南国家银行的数据，截至 2026年4月底，全国中小型企业贷款余额已近 3800万亿越盾（折合人民币9500亿元），约占信贷总额的20%。

另一方面，东南亚股份商业银行（SeABank）已为微型企业和转型期个体工商户设计了一套独立的贷款方案，允许运营至少3个月的企业申请贷款。据SeABank代表介绍，营运资金补贴贷款期限最长可达36个月；用于机械设备投资和工厂扩建的贷款期限最长可达120个月；用于购置或转让生产经营用房地产的贷款期限最长可达300个月。

与此同时，越南四大国有商业银行也积极与企业同行。越南外贸股份商业银行（Vietcombank）批发产品政策处处长武氏红绒表示，Vietcombank的业务范围已不再局限于提供资金，而是扩展到咨询、开发金融解决方案和支持现金流管理等领域。

越南农业农村发展银行（Agribank）信贷政策部副主任王文贵透露，Agribank也正逐渐从基于抵押物的贷款方式转向基于现金流和生产计划的贷款管理方式。（完）

越通社
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