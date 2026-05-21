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胡志明市国际畜牧与水产展览会开幕

第十届国际畜牧、乳制品生产、肉类加工及水产养殖展览会5月20日在西贡会展中心开幕，吸引来自25个国家和地区的230多家企业和品牌参展，为加强投资对接、技术转移及推动农业食品领域国际合作创造平台。

胡志明市国际畜牧与水产展览会开幕 图自越通社
胡志明市国际畜牧与水产展览会开幕 图自越通社

越通社胡志明市——第十届国际畜牧、乳制品生产、肉类加工及水产养殖展览会5月20日在西贡会展中心开幕，吸引来自25个国家和地区的230多家企业和品牌参展，为加强投资对接、技术转移及推动农业食品领域国际合作创造平台。

本次活动由VNU亚太公司与泰国ITEC公司联合举办，被视为东南亚地区畜牧与水产行业的重要论坛。当前各国正积极推进绿色转型、科技应用与可持续供应链建设。

泰国驻胡志明市总领事薇拉卡·穆迪塔蓬在开幕式上表示，越南是东盟重要的畜牧业中心之一，生猪产量位居地区首位、世界第六，约占全球总产量的3%。她认为，此类展会在连接专家、投资者和企业、推动越南及地区农业发展方面发挥着重要作用。

VNU亚太公司副销售总监帕纳达·孔玛表示，ILDEX Vietnam不仅是贸易展览，更已成为地区农业食品行业创新与商业合作的重要平台。今年展览涵盖畜牧业、饲料、水产养殖、食品加工技术、温室技术、灌溉系统、植物营养及可持续农业模式等领域。

组委会表示，凭借市场规模、增长速度和吸引国际投资的能力，越南正日益巩固其作为东南亚农业食品产业战略中心的地位。今年展会首次设立“越南国家馆”，Dabaco、Goovet、Travetco、亚洲兽医、AVAC和SaigonVet等多家越南企业参展，向国际合作伙伴展示越南畜牧产品生产与供应能力。

越南农业与环境部原副部长冯德进表示，越南正推动农业可持续发展，保障粮食安全，并加强国际合作以实现农业现代化。目前，畜牧业约占农业GDP的四分之一，年均增长率保持在4%至6%。他指出，近年来越南畜牧业已由小规模转向集中化、规模化发展，在生猪和家禽养殖规模方面位居世界前列，同时也是东南亚重要的饲料生产中心。

展览会于5月20日至22日举行，期间还将举办多场专业会议和研讨会，吸引行业协会、专业机构及国际组织参与，重点讨论技术创新、食品安全、可持续价值链建设及农业绿色转型等议题。


ILDEX Vietnam 2026有望继续成为帮助越南企业扩大技术获取、吸引投资和推动国际合作的重要桥梁，为越南畜牧业和农业实现可持续发展奠定基础。（完）

越通社
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