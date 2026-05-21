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在符拉迪沃斯托克纪念胡志明主席诞辰136周年：传递越俄友谊

5月19日，越南驻符拉迪沃斯托克总领事馆在俄罗斯符拉迪沃斯托克市胡志明公园胡志明主席纪念碑前隆重举行献花仪式，纪念胡志明主席诞辰136周年。

Lê Thị Thúy Hà
滨海边疆区越俄友好协会代表向胡志明主席敬献鲜花。 图自越通社
滨海边疆区越俄友好协会代表向胡志明主席敬献鲜花。 图自越通社

越通社河内——5月19日，越南驻符拉迪沃斯托克总领事馆在俄罗斯符拉迪沃斯托克市胡志明公园胡志明主席纪念碑前隆重举行献花仪式，纪念胡志明主席诞辰136周年。

据越通社驻莫斯科记者报道，滨海边疆区俄越友好协会、滨海边疆区越南人协会代表，越南留学生，远东联邦大学越南学专业学生及众多旅居俄罗斯远东地区的越南侨胞出席活动。在庄重感人的氛围中，与会代表、侨胞和俄罗斯朋友共同高唱《如有胡伯伯在胜利的日子里》，表达对胡志明主席的崇高敬意及对越俄两国人民深厚友谊的珍视。

越南驻符拉迪沃斯托克总领事阮越坚在讲话中强调，胡志明主席的生平和事业是爱国主义、民族独立意志及全人类自由渴望的光辉象征。他老人家关于和平、公正及各民族团结的思想至今仍具有时代价值。阮越坚指出，胡志明主席不仅是越南民族的伟大领袖，也是世界民族解放运动的灵感源泉，同时是越俄传统友好关系的奠基者和培育者。

谈及符拉迪沃斯托克在胡志明革命活动中的特殊意义，阮越坚表示，胡志明主席在寻找救国道路期间曾三次到访这座城市。如今矗立于符拉迪沃斯托克的胡志明主席纪念碑，不仅象征着对越南伟大领袖的敬仰，也生动体现了两国人民牢固的友谊。他感谢滨海边疆区政府和人民及俄罗斯朋友给予越南的深厚情谊，并高度评价俄罗斯远东地区越南人社群维护民族文化传统、团结互助及为越俄友好关系作出的贡献。

活动期间，俄罗斯艺术家和学生表演了越南语文艺节目。歌剧演员阿琳娜·萨哈茨卡娅演唱《想念河内》，俄罗斯越南学专业学生深情朗诵越南语诗歌。作家、东方学研究者达琳娜·米舒科娃介绍了《越南文化密码》一书，体现其对越南的关注与感情，为加强两国人民文化交流作出贡献。

纪念仪式结束后，越南驻符拉迪沃斯托克总领事馆与远东联邦大学联合举行第二十三届越南语奥林匹克竞赛颁奖仪式，表彰在越南语学习中取得优异成绩的俄罗斯学生，为活动画上充满友谊、团结和越俄情谊的圆满句号。（完）

Lê Thị Thúy Hà
越通社
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