老挝青年领导人高度评价越南的发展格局与全新发展时代

越通社河内——在越南驻老挝大使馆于今年5月初举行会议，通报越南共产党第十四次全国代表大会结果及第十六届国会选举结果之际，越南通讯社驻万象记者对老挝人民革命党中央委员会委员、青年团中央书记处书记通里·西苏里（Thongly Sisoulith）同志，以及中央候补委员、老挝国家政治行政学院副院长道萨万·乔米赛（Daosavanh Kheuamixay）同志进行了专访。



老挝人民革命青年团中央书记处书记通里·西苏里对越南提出的宏伟经济目标表示由衷赞叹。他认为，这些目标不仅仅是数字，还是越南共产党卓越领导能力的有力见证。



越南将未来5年的GDP年均增长目标设定为不低于10%、人均收入达到8500美元，这是一个强劲的突破性飞跃，证明了越南的生产能力以及融入地区和国际的能力已经达到了全新高度。通里·西苏里同志坚信，这一政治和经济导向将创造出强大的推动力，引领越南在社会主义道路上快速、强劲地迈进。



老挝国家政治行政学院副院长道萨万·乔米赛对越共十四大的政治报告内容深有共鸣。这不仅是越南民族迎来腾飞的时刻，还是经过数十年“量”的积累后实现“质”的飞跃的转型期。这一阶段发展方向与任务的确立，彰显了越南共产党面对时代变局的敏锐洞察力。



从一位政治教育工作者的视角出发，老挝国家政治行政学院副院长道萨万高度评价了越南挖掘内部潜能的能力，并表示坚信，关于党的建设工作以及激发人民奉献渴望的经验教训，正是推动越南实现繁荣与文明的核心动力。他强调，这不仅是越南的成功，对于老挝国家政治行政学院的教职员工而言，更是一堂宝贵的实践课。学院将把这些内容纳入研究课程中，以传授给老挝未来的领导干部学员。



通里·西苏里同志和道萨万·乔米赛同志均认为，越南的发展是对老挝革命事业的巨大鼓舞。越南在经济上取得的突破性指标以及在融入国际一体化方面取得的进展，都是值得老挝研究和运用的生动实践模式。（完）

越通社