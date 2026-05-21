宁平省多措并举吸引高质量外资流入

越通社河内——以建设成为地区乃至全国现代工业中心为目标，宁平省正集中优化投资环境，推动绿色工业发展，加大高科技应用力度，主动吸引高质量外商直接投资资金流入。



外资投资者值得信赖的投资目的地



通过不断优化投资环境、提升工业园区基础设施质量，宁平省正逐步确立其作为外资（FDI）投资者可信赖投资目的地的地位。



本田（越南）公司在宁平省二号同文工业园区投建的摩托车及零部件生产厂于2014年投入运营，投资总额超过2.11亿美元，设计年产能达110万辆摩托车。



这是当地规模较大的外资项目之一，运营成效显著，不仅为该省工业增长、出口和财政收入作出重要贡献，也为推动辅助工业发展和经济结构向现代化方向转型注入动力。2024年，公司上缴财政超1.594万亿越盾。2025年，尽管仍面临诸多困难和挑战，该公司生产经营保持稳定，上缴财政超过1.579万亿越盾，并为2700多名劳动者提供就业机会。



本田（越南）公司总经理有井早矢香（Sayaka Arai）表示，该公司高度评价宁平省的投资环境和工业发展方向，特别是当地对高素质人才培养工作的重视。该公司希望宁平省继续为公司开展社会福利项目创造便利条件，以提升员工生活水平，并为企业长期生产经营营造良好环境。



中国台湾独资公司——纬创资通（越南）公司于2021年入驻宁平省三号同文工业园区，投资总额超过3.6亿美元。该公司专门从事信息与通信技术设备、笔记本电脑、平板电脑及其他电子产品的设计与生产。目前，公司为超过1.28万名劳动者提供就业机会，并对当地工业产值和出口额增长注入推动力。



纬创资通（越南）公司总经理Lin Su-Ming表示，该公司在宁平省开展投资经营活动期间获得了当地政府及相关职能部门的高度关注与大力支持。



除本田（越南）公司和纬创资通（越南）公司外，许外资企业在宁平省开展业务一段时间后已持续扩大电子、计算机设备、纺织服装、防护用品等领域生产规模和投资力度。

2026年前4月，宁平省新批准39个项目，其中包括14个外资项目和25个内资项目，新注册资本分别达1.12亿美元和5.412万亿越盾；同时，对102个项目追加投资，增资总额达5.46亿美元和12.198万亿越盾。这些成果进一步彰显了宁平省对投资者的吸引力。



有选择性地招商引资 着力吸引高质量资本流入



目前，宁平省共有20个工业园区。截至2026年第一季度末，全省工业园区累计吸引1136个投资项目，其中包括551个外资项目和585个内资项目，注册投资总额达107.3亿美元和13.538万亿越盾。



宁平省并不盲目追求项目数量，而是将有选择性地招商引资作为重点任务，优先吸引高科技、高附加值和环保型项目，以推动可持续增长。



宁平省确定了三大发展轴，即北部地区成为高科技、创新创造和人才培养中心，东部地区重点发展海洋经济，南部地区则聚焦文化产业、旅游业和清洁工业发展。



2026年及后续几年，宁平省将重点吸引具有雄厚资金实力、现代化技术和先进管理水平的战略投资者；同时，加强区域联动，提升人力资源质量，完善工业生态体系，以进一步增强宁平省在国内外投资版图中的竞争力和地位。



宁平省各工业园区和经济开发区管理委员会副主任阮武战指出新注册资本分，为了实现有选择性招商引资目标，宁平省明确在工业发展进程中采用选择循环经济、绿色增长模式，支持使用清洁技术、节约资源并减少排放。同时，将招商引资与扩大国际合作紧密结合，其中积极开拓韩国、日本、欧盟、新加坡等潜在市场，同时有效利用《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越欧自贸协定》（EVFTA）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等新一代自贸协定，吸引高质量外资流入。



为提升招商引资竞争力，宁平省重点完善同步化、现代化基础设施体系，深入推进行政审批制度改革，提高公共服务质量，建设透明、稳定、友好的投资环境，推动高素质人力资源培养。（完）

越通社