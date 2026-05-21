越南创业生态系统在全球版图上加速跃升

越通社河内——凭借约4000家初创企业、208家投资基金、84家孵化器以及20多个国家级和地方级创业支持中心，越南的创新创业生态系统正日益彰显蓬勃活力。



根据StartupBlink发布的《2026年全球创业生态系统指数报告》（Global Startup Ecosystem Index 2026），越南在全球排名中上升5位，位列世界第50名，创下历史最高排名。



StartupBlink的报告评估认为，在金榜全球第21至50名的梯队中，越南属于发展速度最突出的国家之一。据该机构称，这是全球排行榜中最具活力的地区，其发展速度明显高于领跑的第一梯队。其中，越南和泰国是该地区增长最为瞩目的两个国家。



值得注意的是，胡志明市的排名上升了12位，跃居全球第98名，并首次跻身全球创业生态系统百强行列。这表明越南的创新创业生态系统正步入全新发展阶段，其增长速度与融入国际一体化程度正变得日益显著。



胡志明市目前被StartupBlink评为在创业生态系统成熟度方面领跑东南亚，其在金融科技（Fintech）和区块链（Blockchain）领域的表现尤为突出，分别位列全球第60名和第70名。这被视为正在为该市的技术创业生态系统注入新动能。



不仅限于大型都市，越南的创新创业生态系统也正呈现向更多地方扩展的趋势。除了河内、胡志明市和岘港外，今年的报告还首次记录了海防市跻身全球创业生态系统1000强行列。专家表示，这表明创新创业活动不再仅仅局限于少数几个传统中心，而是正逐步辐射到在工业、物流和技术方面具备优势的地方。



报告同时指出，越南目前有多个机构和地方加入了StartupBlink的生态系统合作伙伴网络，其中包括国家创业支持中心（NSSC）、胡志明市的SIHUB，以及岘港和海防等地方的生态系统。



根据落实第57号决议的《2026年行动计划》，越南设定的目标是：初创企业数量增长30%，从研究院所和高校中培育形成30至50家衍生企业，在河内、岘港和胡志明市建设至少3个创新创业中心。



该计划还确立了将至少5款战略性技术产品投入商业化的目标，包括半导体芯片、5G网络设备、工业机器人、人工智能（AI）和无人机（UAV）；同时在河内、岘港和胡志明市部署技术“沙盒”（sandbox）模式，以促进新技术的测试与完善，并推动其快速投入实际应用。（完）

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