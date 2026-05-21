东盟-美国推动战略合作应对地区局势变化

越通社河内——2026年5月20日，东盟—美国联合合作委员会第17次会议（JCC ASEAN-Mỹ）于5月18日在印度尼西亚雅加达举行。



据越通社驻雅加达记者报道，东盟各国常驻东盟代表团大使、团长以及美国驻东盟代表团临时代办出席会议。越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使与会并在会上发表多项意见。



美国驻东盟代表团临时代办 Joy Sakura 在会上表示，东盟是美国在印度洋—太平洋地区最重要的伙伴之一。美国继续支持东盟中心地位，并承诺通过东盟主导的机制保持在地区的存在并开展务实参与，以促进长期和平、稳定与繁荣。



东盟各国与美国高度评价完成《2021—2025年东盟—美国行动计划》全部行动路线，为推动东盟共同体三大支柱合作作出积极贡献。双方一致同意加快制定落实《东盟—美国共同愿景声明》工作计划，迎接2027年双方建立关系50周年。



在经济合作方面，双方重申将推动更加全面、现代和可持续的贸易与投资合作，重点聚焦数字贸易、供应链互联互通以及支持微型、小型和中型企业。东盟与美国还一致同意拓展人工智能、绿色技术、可再生能源、半导体、战略矿产和先进制造等新领域合作。



美国表示，将继续支持东盟推进东盟单一窗口机制建设、发展数字基础设施、通过东盟电网加强区域能源互联互通，同时提升供应链韧性，保障能源安全和粮食安全。



亚利桑那大学东盟-美国中心主任就数字化转型、网络安全、经济、教育、创新、人文交流及人力资源开发等领域的合作项目进行介绍。这些项目旨在加强东盟-美国伙伴关系，促进印度洋-太平洋地区的和平、稳定、安全与繁荣。



会议还用较长时间就地区和国际问题交换意见。美国代表介绍了中东冲突局势，并强调维护东海地区和平、稳定、安全以及航行和飞越自由的重要性。东盟各国对冲突给地区经济和能源安全带来的影响表示关切，同时呼吁有关各方加强对话，寻求和平解决方案。



东盟还欢迎美国与中国领导人会晤取得的成果，希望各大国保持稳定、建设性的关系，并为地区和平稳定负责任地作出贡献。



会上，孙氏玉香大使强调东盟—美国全面战略伙伴关系的重要性以及美国在地区中的作用。她指出，双方在贸易投资、数字经济、人工智能、新技术、能源、打击网络诈骗犯罪、应对自然灾害和人力资源开发等领域拥有巨大合作潜力。



孙氏玉香大使还介绍了拟于2026年6月8日至10日在河内举行的东盟未来论坛，并邀请美国代表出席该活动。(完)







越通社