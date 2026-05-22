世卫组织认可越南在烟草危害防控工作中的成果

越通社河内——越南卫生部常务副部长、越共中央候补委员武孟河从5月18日至22日率领越南卫生部代表团出席了在日内瓦举行的第79届世界卫生大会。



据越通社驻日内瓦记者报道，世界卫生组织举行了证书颁发仪式，对越南在烟草危害防控工作中所做出的贡献和成果。这是国际社会对越南近期在政策制定、法律完善、提高认识宣传和开展烟草危害防控活动等方面所作的努力和成就的认可。



武孟河在全体会议上发表讲话时强调了加强国际合作以有效应对日益严峻的全球卫生挑战（包括新发疾病、气候变化和非传染性疾病负担）的重要性。越南强调，全球卫生不再是单个国家的问题，而是需要国际社会的团结和共同行动。



武孟河强调了三个重点优先事项。一是、加强初级卫生保健和巩固基层卫生体系，确保所有群众，特别是偏远地区群众能够获得全面、优质的医疗服务，实现全民健康覆盖。二是、通过建立更加公平的卫生结构、加强问责制、提高数据透明度，并确保根据世界卫生组织《大流行协议》公平获得疫苗、治疗和卫生产品，来促进全球卫生安全。三是、应对气候变化对健康的影响。越南承诺继续分享经验、贡献资源并与各国、国际组织密切协调，以建设一个更安全、更公平、更有能力抵御未来挑战的全球卫生体系。



会议期间，武孟河一行还分别会见了古巴、马来西亚、老挝、日本等国的卫生部领导以及一些非政府组织和企业代表，就双方共同关心和有经验的领域进行分享、交流，推动医疗合作。（完）

越通社