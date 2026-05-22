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越南首个“量化”居民生活质量的地方

胡志明市守德坊是全国首个通过公布“幸福坊”标准体系（涵盖3个方面、10项标准及50项指标），以一套紧密贴合实际、科学的指标体系来量化居民信心与生活质量的地方。

胡志明市守德坊是全国首个通过公布“幸福坊”标准体系。图自越通社
胡志明市守德坊是全国首个通过公布“幸福坊”标准体系。图自越通社

越通社胡志明市——胡志明市守德坊是全国首个通过公布“幸福坊”标准体系（涵盖3个方面、10项标准及50项指标），以一套紧密贴合实际、科学的指标体系来量化居民信心与生活质量的地方。

测量幸福

“幸福守德坊”标准体系基于物质、精神、认知三个维度的综合结构构建，具体化为10项标准和50项详细测量指标。

为构建这一完整的指标体系，守德坊已与胡志明市发展研究院合作，开展了一项严肃、规范的研究流程。

值得注意的是，该指标体系是严谨科学劳动的结果，其调查样本规模超过6000份。

初步调查结果带来了非常积极的信号。居民对幸福指数的自评分数很高，在10分制中达到8.41分。在50多项测量指标中，平均综合得分为7.07分（满分10分）。特别值得注意的是，属于认知和信心因素的得分最高，达到7.74分。

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守德坊公共行政服务中心是胡志明市首个引入机器人协助民众的单位。图自越通社

从专业角度来看，社会学专家高度评价这种治理思维的创新努力。

基于已取得的量化结果，守德坊政府确定，公布标准体系仅是开端。核心目标是正视已被“量化”的不足之处，以找到彻底解决的方案。

自下而上的反馈机制

幸福标准体系带来的一个核心且最大的价值，在于建立了自下而上的反映机制。

胡志明市发展研究院副院长范平安认为，透过调查数据，可以清晰看到民众在经济仍面临诸多困难的背景下所持有的乐观精神。

民众的同心协力和热情响应，正是衡量这套标准体系价值的最准确标尺。

在公布标准体系后，守德坊发出了一个强烈的信息：幸福不是一句“口头禅”或流于形式的标语，而是具体、生动地存在于民众生活中的感受，是政府倾听并每日努力改善的目标。（完）

越通社
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