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佛诞节发扬民族优良传统

5月21日，越南佛教教会顺化市分会在顺化坊香江南岸举行了下水仪式，在香江上安置了7朵巨型莲花，以庆祝佛历2570年（公历2026年）的佛诞节大典。

7朵莲花中的两朵已下水。图自越通社
7朵莲花中的两朵已下水。图自越通社

越通社河内——5月21日，越南佛教教会顺化市分会在顺化坊香江南岸举行了下水仪式，在香江上安置了7朵巨型莲花，以庆祝佛历2570年（公历2026年）的佛诞节大典。

香江上点亮7朵莲花祈求国泰民安的仪式将于5月24日晚举行，也将标志着佛历2570年佛诞节大典系列活动正式拉开序幕。7朵莲花象征着恭迎佛陀降生时“步步生莲”的七步法身。

佛历2570年佛诞大典期间，越南佛教教会顺化市分会还开办多项活动：在慈昙祖庭举行开经礼、在廖观中心举办佛教文化展、向烈士陵园敬献鲜花；开展人道主义慈善与社会福利活动，走访并慰问贫困户。正大典将于5月31日举行，伴有花车巡游。此外，还将在香江北岸的迎凉亭遗迹区举行放花灯等系列活动。

值得一提的是，顺化市越南佛教教会治事委员会将与2026年顺化文化节组委会合作，于5月28日至29日在顺化坊阮廷沼步行街举办素食美食节。

本届素食美食节设有56个展位，推出由顺化市内外各家酒店、餐厅及寺庙精心制作的100道素食菜肴，预计将接待游客超过5000人次。凭借讲究的烹饪技艺以及在风味、色彩与营养上的和谐搭配，本届美食节将为游客带来关于顺化素食文化的丰富体验。

据2026年顺化文化节组委会介绍，素食不仅单纯满足饮食需求，还蕴含着充满人文关怀、向善以及崇尚人与自然和谐共生的生活哲学。通过每一道清淡却制作精细的菜肴，食客能够感受到传统之美、内心的宁静，以及当今社会所追求的绿色、可持续生活方式的信息。（完）

越通社
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