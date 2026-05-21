越南2025《网络安全法》：构建安全数字空间 保障公民合法权益

越通社河内——在全球数字化转型加速推进的背景下，越南第十五届国会通过的《2025年网络安全法》被认为是完善网络安全法律框架的重要举措。该法将于2026年7月1日正式生效，旨在保障数字环境中的人权和公民权利，同时为越南数字经济可持续发展及国际融入奠定基础。





目前，越南拥有超过8500万互联网用户、约1.27亿移动通信用户以及近7900万个活跃社交媒体账号，网络空间已在国家治理、经济社会发展、公共服务和民众生活中发挥重要作用。



越南公安部网络安全与高科技犯罪防范局表示，《2025年网络安全法》建立了统一、现代化的法律框架，推动管理思维从“事后处理、后果补救”转向“主动预防、及早发现、超前防范”网络安全风险。



该法的一项重要新内容，是首次将“数据安全”确立为网络安全法律政策中的核心内容。在数据已成为战略资产的背景下，法律新增多项规定，以加强对个人数据、重要数据及涉及国家安全核心数据的保护；严禁非法收集、买卖和转让个人数据，同时提高数字服务企业在用户信息保护方面的责任。



法律还规定了针对数字平台的快速响应机制。根据规定，电信、互联网及社交媒体服务企业须在收到主管机关合法要求后24小时内处理违法信息；涉及国家安全的紧急情况，处理时间不得超过6小时。此举旨在提高对虚假信息、网络诈骗、有害信息以及侵犯组织和个人合法权益行为的防范和制止效率。



此外，该法初步建立了针对人工智能（AI）及新兴数字技术治理的法律框架，严禁利用AI、深度伪造（Deepfake）技术伪造图像、声音或制造虚假信息实施违法行为。这体现了越南主动应对数字技术新挑战的立场，同时强调技术发展必须与社会责任和保护人类相结合。



有关部门指出，《2025年网络安全法》继续明确体现越南关于保障数字环境中人权和公民权利的一贯主张。



法律严禁非法收集、买卖、交换和使用个人数据；加强保护网络用户免受诈骗、冒名顶替、侮辱人格及侵犯组织和个人合法权益等行为侵害。这被视为越南在建立尊重隐私和保护个人数据文化方面的重要进展。



针对儿童及弱势群体，法律要求数字平台和网络服务企业采取适当保护措施，主动发现并阻止有害内容和可能对儿童及易受伤害用户产生负面影响的信息。



法律通过后，政府总理于2026年3月23日签发第468/QĐ-TTg号决定，批准实施“2026—2030年网络环境儿童保护与支持计划”，体现越南建设安全、健康儿童网络环境的承诺。



有关部门同时强调，《2025年网络安全法》并不限制宪法和法律保障的公民言论自由和合法信息获取权。法律仅针对利用网络空间传播虚假信息、实施诈骗、侵犯组织和个人名誉人格，或危害国家安全和社会秩序的行为进行处理。



在网络犯罪日益呈现跨国化趋势的背景下，越南出台《2025年网络安全法》并积极参与国际合作机制，被认为体现了其作为国际社会负责任成员的作用。



越南正推动批准《联合国打击网络犯罪公约》，同时扩大在跨境网络犯罪调查处理、网络安全预警信息共享、人才培训及技术转让等方面的国际合作。



为确保法律有效实施，越南有关部门正加快完善配套实施细则，大力开展网络安全法律宣传普及，特别是涉及个人数据保护、儿童保护和防范网络诈骗技能等内容。同时，越南还将加强技术基础设施投资，发展人才队伍，提高技术自主能力，并推动“越南制造”网络安全产品与服务生态体系建设。



按照越南的发展方向，保障网络安全并非为了限制人权，而是旨在建设一个安全、稳定、可信赖的数字环境，使所有民众在数字时代充分享有合法权益。



秉持“以人为中心、以安全为基础、以可持续发展为目标”的方针，《2025年网络安全法》有望为建设安全、健康、人文的越南网络空间，并服务国家新时代发展事业作出积极贡献。(完)







