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苏林：量子技术发展必须上升为国家战略层面

越共中央总书记、国家主席苏林在5月21日上午举行的中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会常务会议上强调，要以国家战略高度制定和完善“研究、应用与发展量子技术服务经济社会发展及国防安全”方案，将其与科技自主、自主创新能力提升、国家长期竞争力增强以及数字安全和数字主权保障紧密结合。

会议场景 图自越通社
会议场景 图自越通社

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林在5月21日上午举行的中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会常务会议上强调，要以国家战略高度制定和完善“研究、应用与发展量子技术服务经济社会发展及国防安全”方案，将其与科技自主、自主创新能力提升、国家长期竞争力增强以及数字安全和数字主权保障紧密结合。

苏林高度评价有关机构主动研究并跟踪世界科技发展新趋势，初步提出量子技术领域的重要方向、任务和解决方案。但他指出，量子技术是一个全新且高度复杂、发展迅速的领域，直接关系到科技发展、国家安全、战略性工业数字化转型以及国家竞争力。因此，方案制定仍需进一步深入研究，更加系统、更加科学，并具备长远战略视野，以服务国家新发展阶段需求。

苏林强调，必须统一认识，把量子技术视为国家战略问题，而不仅仅是单纯的科研领域。量子技术发展应置于落实越共中央政治局第57号决议及新时代国家发展战略总体框架下，与国家安全、国家数据、半导体工业、人工智能和空间技术等重点领域紧密结合。

苏林指出，越南要秉持“后发但不落后”的思维，既避免妄自菲薄，也不能急于求成、盲目跟风或超出实际能力进行分散投资。量子技术发展必须坚持突出重点、符合越南国情，并与实际需求相结合，逐步形成真正的技术能力。他要求优先保障国家安全和数字主权相关目标，同时强调在量子领域开展国际合作必须坚持有选择、重实效，以提升越南自主能力，避免形成新的技术依赖。

关于投资方向，苏林要求集中资源、突出重点，避免零散和重复投资。要建设高水平研究中心、重点实验室和优秀科研团队，并建立科研院所、高校、企业以及国防安全机构之间的高效协同机制。

苏林同时指出，要改革科研成果评价方式，重视长期积累能力，在科研活动中接受可控风险，并明确区分诚实科研失败与形式主义、缺乏责任的行为。

苏林特别强调人才与创新生态体系的关键作用，要求制定国家级量子技术人才培养计划，建立特殊机制吸引和重用人才，发展国内强有力科研团队，同时加强国际合作，吸引海外越南科学家参与国家量子技术能力建设。

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越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话 图自越通社

在加强基础研究的同时，苏林要求推动形成由国家、科研院所、高校、企业及国防安全单位共同参与的量子创新生态系统；出台鼓励企业参与研发、应用及技术商业化的机制，使量子技术不仅停留在实验室，而是真正转化为具体产品并服务现实需求。

苏林强调，人是国家量子计划成功的决定性基础。越南需要建设廉洁健康的科学文化和严谨的学术纪律，并激励年轻一代树立攀登科技高峰的理想。他表示，一个民族要实现崛起，就必须敢于投资高难度领域，并敢于相信青年一代的智慧。

苏林同时要求创新组织实施方式。由于量子技术涉及多学科、多领域，必须加强统筹协调和统一指挥。方案还需进一步明确管理机制、目标路线图、重点任务，以及投资、财政、人才和国际合作等特殊机制，并尽快遴选一批重点任务和项目率先实施。

会议结束时，苏林要求越南科技翰林院党委继续补充完善方案，使其真正达到战略性、科学性和实践性要求，在提交书记处审议前确保质量与进度。（完）

越通社
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