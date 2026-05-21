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东盟各国重申保障未来的共同承诺

5月21日上午，以“共同保障我们未来”为主题的第23次东盟国家防务力量总司令会议（ACDFM-23）以视频连线方式举行。菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo S. Brawner Jr.）大将主持会议。由越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将率领的越南国防部高级代表团以线上方式出席会议。

越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将以线上方式出席会议。图自越南人民报
越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将以线上方式出席会议。图自越南人民报

越通社河内——5月21日上午，以“共同保障我们未来”为主题的第23次东盟国家防务力量总司令会议（ACDFM-23）以视频连线方式举行。菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo S. Brawner Jr.）大将主持会议。由越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将率领的越南国防部高级代表团以线上方式出席会议。

在开幕致辞中，罗密欧·布劳纳（Romeo S. Brawner Jr.）大将强调，“共同保障我们未来”这一主题反映了当前安全挑战日益交织、紧密相连的现实。因此，地区各国也需要采取相应的应对方式。地区的和平、稳定与韧性，只有通过合作、信任和共同责任才能得以维持。

在安全环境持续复杂演变的背景下，罗密欧·布劳纳大将认为，东盟各成员国之间可持续的防务合作变得比以往任何时候都更加重要。本次会议有助于再次重申各国对于增强相互信任、提升协同行动能力以及促进整个地区和平与稳定的共同承诺，同时在区域和全球挑战不断变化的背景下，巩固了东盟的团结与集体决心。

阮新疆大将高度评价本次会议的主题，强调该主题契合实际，反映了各方真诚团结、共同发展，旨在建设一个繁荣的东盟共同体，并主动、有效应对当前及未来挑战的共同愿望。这同时也是各方就推动东盟国家防务力量总司令会议（ACDFM）框架内合作的各项措施进行交流讨论的良好平台。

阮新疆大将建议重点推进以下几项主要合作方，即继续巩固东盟团结及其在地区安全架构中的中心地位；增强各国防务力量之间的战略互信；深化应对非传统安全挑战的务实合作；研究并推动在新技术领域中的合作；加强东盟各国军队之间的教育培训与交流合作等。

阮新疆大将强调，作为东盟和国际社会中积极且负责任的一员，越南人民军将继续做出建设性贡献，共同打造一个团结、主动、适应并面向未来的东盟。

关于东海问题，阮新疆大将强调，越南始终坚持尊重各国的独立、主权和正当利益，并严格遵守国际法通过和平方式解决争端与分歧的原则。

阮新疆大将表示，越南将于2026年底举办第三届国际国防展及东盟各国军队男子室内排球公开赛。越南人民军期待继续得到东盟各成员国在这些重要活动中的支持与积极参与，以此增强各成员国军队之间的团结、友谊与凝聚力。

会议通过了2026-2028阶段东盟各国军队两年活动计划，以及关于“共同保障我们未来”的联合声明。

会议结束时，菲律宾向新加坡移交了第24次东盟国家防务力量总司令会议（ACDFM-24）主席国职位。（完）

越通社
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