体育

越南系列电影亮相2026年戛纳电影集市

在今年的戛纳电影集市（Marché du Film）上，越南电影受到了《Deadline》和《Variety》等美国权威行业媒体的关注与报道。

越南系列电影亮相2026年戛纳电影市场。图自越南电视台
越南系列电影亮相2026年戛纳电影市场。图自越南电视台

越通社河内——在今年的戛纳电影集市（Marché du Film）上，越南电影受到了《Deadline》和《Variety》等美国权威行业媒体的关注与报道。

2026年戛纳电影集市开幕当天，《Deadline》发表了题为《越南Bluebells Studios公布三部院线新片，<皮蓬：血魔>打破纪录》（"Vietnam's Bluebells Studios Unveils Trio Of Theatrical Pics As 'Phi Phong: The Blood Demon' Breaks Records"）的文章，强调了越南作为东南亚最具潜力电影集市之一的强势崛起。

据《Deadline》报道，在《皮蓬：血魔》（暂译，原名：Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng）凭借超230万张观影人次实现强劲突破后，片方顺势公布了2027年的三部核心电影项目。值得注意的是，这些项目均围绕“事件电影”（event movie）的定位进行开发——即具备宏大体量、在锁定本土票房大卖的同时，又兼具国际市场竞争力的现象级影片。相关制作和发行单位在越南及东南亚市场深耕多年，经验丰富。这被视为推动越南电影更深层次触达全球观众的一项战略举措。

除了《Deadline》外，《Variety》也对越南恐怖片给予了特别关注，专门发表文章报道了由导演陈友晋与制片人黄君这一黄金搭档打造的新作——《镇魇》（英文片名：The 10th House）。

越南电影在国际媒体上的频繁亮相，表明越南电影产业正迈入全新的发展阶段。国内制片方已不再满足于单打独斗式的偶然成功，而是正在逐步构建更长期的战略，通过将商业元素与本土文化特色有机结合，全力打造具备全球竞争力的影视作品。（完）

越通社
#戛纳电影市场 #越南电影崛起 #国际媒体 #事件电影 #电影产业战略 #现象级票房 #恐怖片出海 #本土文化
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

制片人兼总导演申昌石介绍电影内容。图自越通社

越韩合拍关于民族英雄陈兴道的电影项目

越南与韩国合作拍摄有关越南民族英雄兴道大王陈国峻（即陈兴道）的电影项目发布会近日在首尔举行，标志着这一预计投资总额约300亿韩元（约合2030万美元）的大规模制作项目进入实施阶段。

2025年亚洲-岘港电影节闭幕式。图自越通社

美国电影：2026年亚洲-岘港电影节上的亮点

2026年亚洲-岘港电影节（DANAFF）将于6月28日至7月4日举行，以 “DANAFF—从亚洲通向世界的桥梁”为主题。本届电影节为观众呈现了极具吸引力的影片节目，其中的亮点为“美国电影焦点”，展示了美国电影发展历程中的代表性作品。

更多

优秀艺人阮氏莺。图自越通社

推广东湖民间画制作技艺的“文化大使”

在现代生活的洪流中，当许多传统文化价值面临失传风险时，艺人阮友华及其妻子——优秀艺人阮氏莺依然坚韧地守护并弘扬着东湖民间画制作技艺。这项工艺已被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。

电子体育发展合作谅解备忘录签署仪式。图自baotintuc.vn

The Grand Esports 2026系列赛事活动公布

5月14日，越南体育局、越南娱乐电子体育协会（VIRESA）与VTC移动服务股份公司（VTC Mobile）在河内签署了《2026-2030年阶段电子体育发展合作谅解备忘录》，并公布了2026年电竞大赛（The Grand Esports 2026）系列赛事活动。

越南U17队以C组第一名积6分的成绩获得2026年U17世界杯入场券。图自VFF

越南U17队创造历史夺得世界杯入场券

越南U17队于5月14日凌晨以3比2战胜阿联酋U17队，正式夺得2026年U17世界杯参赛资格。在同时进行的另一场比赛中，韩国U17队0比0战平也门U17队，因此越南U17队以小组第一的身份结束小组赛。

老街省光金小学。图自越通社

为山区学校获取公平与高质量教育敞开大门

在确保山区、少数民族地区与平原地区享有公平教育机会的努力中，数字化转型真正成为老街省众多教育机构的得力工具和知识窗口。电子教案、数字教材以及人工智能（AI）不仅打造了生动直观的课堂，扩大获取知识的机会，而且在人工智能时代中激发了山区学子的学习、创新的热情以及崛起的渴望。

2026年越南游戏节吸引参观者约达6万人次。图自越通社

激发内生动力 推动越南电子游戏产业走向国际

以“携手走向世界——扎根本土，放眼全球”（Do local, go global）为主题的2026年越南游戏节（Vietnam GameVerse 2026）日前在胡志明市隆重开幕，标志着越南在推动游戏产业成为数字经济尖端领域过程中迈出了重要一步，预计吸引参观者约达6万人次。

越南匹克球优秀运动员李黄南。图自越通社

岘港市夺得2026年匹克球世界杯举办权

2026年匹克球世界杯世界杯将于2026年8月30日至9月6日在仙山体育宫、宣山体育村及全市各达标球场举行，吸引来自80多个国家和地区的约4000名运动员参赛。

越南女足位列第37位。越南足球联合会供图

FIFA女足排名公布：越南女足位列第37位

4月21日，越南足球联合会（VFF）发布消息称，根据国际足球联合会（FIFA）公布的最新一期的女足国家队世界排名,，越南国家女子足球队以1593.71分位列世界第37位。