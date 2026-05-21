越南系列电影亮相2026年戛纳电影集市

越通社河内——在今年的戛纳电影集市（Marché du Film）上，越南电影受到了《Deadline》和《Variety》等美国权威行业媒体的关注与报道。



2026年戛纳电影集市开幕当天，《Deadline》发表了题为《越南Bluebells Studios公布三部院线新片，<皮蓬：血魔>打破纪录》（"Vietnam's Bluebells Studios Unveils Trio Of Theatrical Pics As 'Phi Phong: The Blood Demon' Breaks Records"）的文章，强调了越南作为东南亚最具潜力电影集市之一的强势崛起。



据《Deadline》报道，在《皮蓬：血魔》（暂译，原名：Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng）凭借超230万张观影人次实现强劲突破后，片方顺势公布了2027年的三部核心电影项目。值得注意的是，这些项目均围绕“事件电影”（event movie）的定位进行开发——即具备宏大体量、在锁定本土票房大卖的同时，又兼具国际市场竞争力的现象级影片。相关制作和发行单位在越南及东南亚市场深耕多年，经验丰富。这被视为推动越南电影更深层次触达全球观众的一项战略举措。



除了《Deadline》外，《Variety》也对越南恐怖片给予了特别关注，专门发表文章报道了由导演陈友晋与制片人黄君这一黄金搭档打造的新作——《镇魇》（英文片名：The 10th House）。



越南电影在国际媒体上的频繁亮相，表明越南电影产业正迈入全新的发展阶段。国内制片方已不再满足于单打独斗式的偶然成功，而是正在逐步构建更长期的战略，通过将商业元素与本土文化特色有机结合，全力打造具备全球竞争力的影视作品。（完）

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