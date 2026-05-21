经济

电子商务拓展越南与印度经济合作空间

越南驻印度商务处日前与越南工贸部电商与数字经济局、印度全国工商联合会（PHDCCI）在新德里联合举办“越南—印度跨境电子商务论坛”，吸引了两国100余名管理机构、行业协会、物流与金融科技公司、科技平台及初创企业代表一同与会。

组委会与参会代表合影。图自越通社
组委会与参会代表合影。图自越通社

越通社新德里——越南驻印度商务处日前与越南工贸部电商与数字经济局、印度全国工商联合会（PHDCCI）在新德里联合举办“越南—印度跨境电子商务论坛”，吸引了两国100余名管理机构、行业协会、物流与金融科技公司、科技平台及初创企业代表一同与会。

越通社驻新德里记者报道，越南驻印度商务参赞裴忠尚在会上致开幕词时指出，在两国领导提出到2030年将双边贸易金额提升至250亿美元目标的背景下，跨境电子商务、数字支付、人工智能（AI）、创新及初创企业合作将成为推动越印经济关系发展的新动力。

电商与数字经济局国际合作委员会主任裴氏清姮介绍越南市场情况时表示， 2025年越南企业对消费者（B2C）电子商务营业收入约达310亿美元，增长约25.5%，使越南跻身地区乃至全球增长最快的市场之一。目前，电子商务占越南商品零售和服务业收入总额的11%，成为越南数字经济的重要增长动力之一。

裴氏清姮表示，跨境电子商务正为越南与印度带来许多新的合作机遇。印度天然化妆品、精油、药材、时尚产品及家居用品等具有优势的产品在越南市场拥有巨大潜力。而越南企业，尤其是中小企业，也可以借助数字平台进一步开拓拥有14亿多人口的印度市场。

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越南驻印度商务参赞裴忠尚在会上发表讲话。图自越通社

裴氏清姮透露，越南正继续完善法律框架，《电子商务法》将于2026年7月1日开始生效。同时，越南还多措并举支持企业参与国际电子商务平台并建立 “国家展位”模式。这些政策有望为两国企业加强对接、拓展市场和有效挖掘数字贸易合作潜力创造有利条件。

印度全国工商联合会亚太地区国际关系负责阿肖克·古普塔人（Ashok Gupta）强调了“印度制造、越南制造——供给世界”的理念。他认为，两国可扩大绿色物流、电动车、人工智能、区块链等领域合作范围，从而优化供应链并降低跨境贸易物流成本。

印度企业代表萨加尔·夏尔马（Sagar Sharma）则认为，越南与印度应重点加强中小微企业数字平台、跨境支付以及供应链运营中人工智能（AI）和物联网（IoT）应用等三大领域的合作关系。

印度全国工商联合会副秘书长纳文·塞思（Naveen Seth）对两国未来合作潜力做出评价时指出，越南和印度都是亚洲充满活力的经济体，拥有年轻人口，数字化转型加速，在电子商务、物流和数字经济等领域具备广阔合作空间。他认为，跨境电子商务将成为两国中小微企业的重要对接平台，助力两国企业以合理成本拓展市场。

他指出，印度企业界高度评价与越南的合作潜力。印度全国工商联合会今后将继续密切配合越南驻印度商务处和有关各方，深化务实合作，助力实现2030年双边贸易金额提升至250亿美元的目标。（完）

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