掌握原料奶源 助力越南乳业可持续发展

越通社河内——乳业是不可或缺的食品行业之一，不仅满足国内的营养需求，还对发展可持续农业、打造现代食品加工业以及提升越南商品在国际市场上的竞争力具有战略意义。在深度融入国际经济的背景下，随着技术创新、提高产量、提升质量与食品安全标准的要求日益严格，越南乳业正同时迎来突破性机遇与激烈的竞争挑战。



在评估国内乳业原料来源时，越南畜牧协会主席阮春阳认为，越南乳制行业拥有诸多优势，且市场空间巨大。目前，越南人均乳制品消费量与地区其他国家相比仍处于较低水平；然而，一个真正成熟发展的乳制品工业，必须以奶牛及泌乳家畜的养殖业为根本。



为了打破这些瓶颈，行业领头羊企业已主动抢先一步，将“实现原料自主”作为核心竞争力和走向国际的终极武器。过去一段时间，通过在原料奶源上的主动布局，越南乳业股份公司（Vinamilk）不仅满足了国内市场日益提质升级的需求，海外市场也呈现出强劲的发展势头。



Vinamilk总经理梅娇莲曾强调，自主规划达到国际生态标准的农场系统，并牢牢掌握高质量原奶的自主权，正是企业保持国内市场领军地位、并自信走向全球的坚实“发射台”。



除了Vinamilk的深厚积淀外，凭借“TH true MILK”品牌享誉业界的TH集团也重新定义了消费者的饮用习惯——实现了从复原乳向100%全天然纯鲜奶的转变。TH true MILK的先驱之举引发了良性竞争，带动了其他企业纷纷投资奶牛养殖，有力提升了本土原鲜奶的自给比例。



充分地认识到原料自主对国家未来的重要性，政府副总理兼外交部长裴青山日前签署了第309/QĐ-TTg号决定，正式批准《至2030年阶段及面向2045年愿景乳业发展战略》。该战略的目标是建设可持续发展的越南乳制品加工业，构建从奶牛群发展、提高原鲜奶产量到高附加值成品加工的完整乳业价值链。



政府的战略导向与Vinamilk、TH true MILK等企业的主动性及内生动力同步结合，必将推动越南乳业稳健腾飞，在国际舞台上蜕变成为一个现代、绿色且可持续发展的现代工业行业。（完）

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