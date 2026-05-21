越南在圣彼得堡推介经济潜力和投资商机

越通社河内——越通社驻俄罗斯联邦记者报道，日前，“越南经济日”研讨会在圣彼得堡国立经济大学举行。这是由越南驻俄罗斯大使馆、圣彼得堡市对外关系委员会、圣彼得堡国立经济大学和俄罗斯-越南“传统与友谊”合作促进基金会联合举办 的“圣彼得堡越南周”框架的活动之一。



越南驻俄罗斯大使邓明魁，河内市委副书记、人民议会主席冯氏红霞，圣彼得堡立法议会副主席尼古拉·邦达连科（Nikolai Bondarenko），圣彼得堡市对外委员会副主席维亚切斯拉夫·卡尔加诺夫（Vyacheslav Kalganov）以及旅俄越南人组织联合会主席、旅俄越企业界代表杜春黄等代表出席。



本届研讨会介绍越南宏观经济的发展现状和展望，并探讨越南与圣彼得堡乃至俄罗斯经济合作发展方向。

邓明魁在会上发言时强调，越俄两国经济合作正迎来诸多新的发展机遇。近年来，圣彼得堡市与越南各地方之间的合作成果获得高度评价，成为进一步扩展地方合作的典范。列宁格勒州希望与越南各省市建立民间交流与经济合作关系。



维亚切斯拉夫·卡尔加诺夫强调，圣彼得堡市对外委员会高度重视发展俄越传统友谊，愿为越南伙伴促进合作提供支持。他强调，近年来，越南与圣彼得堡在旅游、医疗和服务等领域的合作关系取得良好成果。本次“越南经济日”将成为直接、有效的对话论坛，为双方寻找新合作机遇提供便利条件。



本届研讨会的主要活动是“俄越：新环境下的经济合作”专题讨论会。与会专家和企业代表在会上对制定与展开双方各项投资和教育合作项目进行讨论与评估。



圣彼得堡国立经济大学国际关系副校长德米特里·瓦西连科（Dmitry Vasilenko）表示，这是该校历史上首次举办关于越南经济的研讨会。他认为，越南目前是世界上经济增长最快的国家之一，也是俄罗斯进入东盟的门户，越南位于贯穿俄罗斯领土、途经中国和蒙古国的重要北南运输路线上。



“协调实验室”研究组织总经理安娜·西特尼克（Anna Sytnik）建议，未来应进一步加大对越南宏观经济的研究力度，使其成为促进两国合作的支柱之一。



另外，本次研讨会还专门开辟了“青年视野下的越俄经济”讨论会，让两国青年共同探讨双边合作的倡议和研究，介绍饮食文化和传统美食。

本次圣彼得堡越南文化周将持续至5月24日。（完）