☕️越通社新闻下午茶（2026.5.21）

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越共中央总书记、国家主席苏林出席中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会常务会议。图自越通社

越通社河内——·越共中央总书记、国家主席苏林在5月21日上午举行的中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会常务会议上强调，要以国家战略高度制定和完善“研究、应用与发展量子技术服务经济社会发展及国防安全”方案，将其与科技自主、自主创新能力提升、国家长期竞争力增强以及数字安全和数字主权保障紧密结合。阅读全文

·越南国会主席陈青敏5月21日上午与民族委员会常务机构就2026年及2026—2031年任期重点任务举行工作会议。阅读全文

·在全球数字化转型加速推进的背景下，越南第十五届国会通过的《2025年网络安全法》被认为是完善网络安全法律框架的重要举措。该法将于2026年7月1日正式生效，旨在保障数字环境中的人权和公民权利，同时为越南数字经济可持续发展及国际融入奠定基础。阅读全文

越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将以线上方式出席会议。图自越南人民报

·5月21日上午，以“共同保障我们未来”为主题的第23次东盟国家防务力量总司令会议（ACDFM-23）以视频连线方式举行。菲律宾武装部队总参谋长罗密欧·布劳纳（Romeo S. Brawner Jr.）大将主持会议。由越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将率领的越南国防部高级代表团以线上方式出席会议。阅读全文

·胡志明市守德坊是全国首个通过公布“幸福坊”标准体系（涵盖3个方面、10项标准及50项指标），以一套紧密贴合实际、科学的指标体系来量化居民信心与生活质量的地方。阅读全文



·在越南驻老挝大使馆于今年5月初举行会议，通报越南共产党第十四次全国代表大会结果及第十六届国会选举结果之际，越南通讯社驻万象记者对老挝人民革命党中央委员会委员、青年团中央书记处书记通里·西苏里（Thongly Sisoulith）同志，以及中央候补委员、老挝国家政治行政学院副院长道萨万·乔米赛（Daosavanh Kheuamixay）同志进行了专访。阅读全文

·5月21日，越南佛教教会顺化市分会在顺化坊香江南岸举行了下水仪式，在香江上安置了7朵巨型莲花，以庆祝佛历2570年（公历2026年）的佛诞节大典。阅读全文

·5月20日下午，在2026年岘港美食之旅节框架内，“岘港美味担子”美食巡游活动在美溪海滩及沿海旅游街道举行，吸引了众多市民和国内外游客参加。阅读全文

·2026年第10届国际畜牧、乳业、肉类加工及水产养殖博览会（ILDEX Vietnam 2026）5月20日在胡志明市西贡会展中心（SECC）开幕，吸引来自25个国家和地区的230多家企业和品牌参展，为推动农业绿色转型、技术创新及国际合作搭建重要平台。阅读全文

·首都河内正逐步改变旅游促进思维，邀请国际企业赴河内直接体验旅游产品，促进区域互联互通，锁定高端消费客群，体现了河内市旅游业正逐步落实政府关于以专业化、可持续方向恢复和发展旅游业的第82/NQ-CP号决议。

·越南驻印度商务处日前与越南工贸部电商与数字经济局、印度全国工商联合会（PHDCCI）在新德里联合举办“越南—印度跨境电子商务论坛”，吸引了两国100余名管理机构、行业协会、物流与金融科技公司、科技平台及初创企业代表一同与会。

·越南公安部5月20日晚间通报，越南公安部经济、贪腐及走私犯罪调查局（C03）正集中扩大调查在越南越中矿产与冶金有限责任公司（简称VTM）及相关单位发生的“违反国有资产管理和使用规定引发资产流失和浪费；行贿；受贿；在履行公务过程中利用职务和权限；利用对有职务和权限之人的影响以谋取私利；玩忽职守造成国家、机关、组织和企业资产损失”案。该案属于中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会跟踪指导的重大案件。阅读全文

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越南系列电影亮相2026年戛纳电影市场。图自越南电视台

​·在今年的戛纳电影市场（Marché du Film）上，越南电影受到了《Deadline》和《Variety》等美国权威行业媒体的关注与报道。阅读全文

·应斯洛伐克国防部的邀请，由越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长范怀南上将率领的越南国防部代表团对斯洛伐克进行工作访问，出席在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发举行的布拉迪斯拉发国际国防技术展览会（IDEB 2026）。阅读全文

旅客通过内排国际机场入境越南。图自政府门户网站

·越南政府近日颁布第165/2026/NĐ-CP号议定，详细规定并指导实施《疾病防治法》若干条款，其中明确了对入境、出境及过境人员实施医疗检疫的相关规定，以在国际交流日益扩大的背景下加强疫情防控。阅读全文

·获取资金仍然是中小型企业的“难题”。在民营经济的发展得到促进的背景下，企业界正翘首以盼银行部门采取更果断的行动，为企业获取资金提供便利。阅读全文

·越南工贸部正在就政府决议草案征求意见，旨在解决相关困难并加快推广使用E10乙醇汽油。起草机构表示，这种燃料可兼容目前市场上90%以上的车辆，无需对发动机进行改造，并且能够显著减少污染物排放。阅读全文

·以建设成为地区乃至全国现代工业中心为目标，宁平省正集中优化投资环境，推动绿色工业发展，加大高科技应用力度，主动吸引高质量外商直接投资资金流入。阅读全文

·今日，胡志明市建设局向胡志明市人民委员会提出关于批准在全市范围内试点推行“临时占用车行道和人行道管理软件”的主张的建议，预计试点期限为18个月。阅读全文

·越南正步入一场坚决取缔侵犯知识产权乱象的决战，其中数字内容领域沦为“重灾区”。在这一领域，侵犯版权的行为公开蔓延，不仅规模庞大，且手段日益精细复杂。阅读全文

·智慧城市发展正被视为提高生产率、拓展经济空间、推动国家数字化转型、面向实现两位数增长目标的重要动力之一。该模式不仅限于技术应用，更被期望创造出新的治理方式，优化资源，并形成基于数据和创新的增长极。（完）

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