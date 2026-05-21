旅游

街头挑担子记忆与现代海滨城市之间完美融合

5月20日下午，在2026年岘港美食之旅节框架内，“岘港美味担子”美食巡游活动在美溪海滩及沿海旅游街道举行，吸引了众多市民和国内外游客参加。

70个街头美食担子和三轮车巡游车队营造了传统饮食文化与现代节日氛围交融的空间。图自越通社
70个街头美食担子和三轮车巡游车队营造了传统饮食文化与现代节日氛围交融的空间。图自越通社

越通社岘港——5月20日下午，在2026年岘港美食之旅节框架内，“岘港美味担子”美食巡游活动在美溪海滩及沿海旅游街道举行，吸引了众多市民和国内外游客参加。

70个街头美食担子和三轮车巡游车队营造了传统饮食文化与现代节日氛围交融的空间，有助于推广岘港市独特美食和旅游目的地的形象。 “岘港美味担子”被视为2026年岘港美食之旅节的新亮点之一，成为充满活力的文化体验活动，让市民和游客沉浸在越南中部地区特色的街头美食空间中。

在美溪海滩的夕阳余晖中，70多个街头美食担子再现了曾深深烙印在历代广南人记忆中的画面。从广南面、越南煎饼、高楼面到各种海鲜以及中部山区土特产等每一个担子都承载着当地生活和文化的独特故事。

从而，节日空间不仅展示了当地的饮食文化，而且还扩大了国内外饮食文化精髓的互动，保护与弘扬本土文化价值。这些看似熟悉的普通生活画面，如今已成为独特的文化旅游产品。

vnanet-potal-chuong-trinh-dieu-hanh-am-thuc-ganh-vi-da-nang-8774584.jpg
街头挑担子记忆与现代海滨城市之间完美融合。图自越通社

将艺术游行与互动体验相结合

“岘港美味担子”的特别之处在于它将艺术游行和户外互动式美食体验相结合，为游客提供多感官体验。

岘港市文化体育旅游局副局长阮氏怀安透露，该活动目的在于推广广南饮食文化，提升国内外游客的体验。

我们希望通过此次活动，以更亲切、更具创意和充满体验性的方式弘扬广南省的饮食文化。这也是推广岘港市富有吸引力的节庆活动和美食之城形象的契机

岘港市文化体育旅游局副局长阮氏怀安

除介绍越南传统菜肴外，该活动还介绍日本寿司、墨西哥玉米饼和意大利披萨等国际美食，创造了丰富多彩的文化交流之旅，吸引各种各样的游客。

对于岘港而言，“岘港美味担子”等活动不仅有助于丰富旅游产品，而且为夜间经济创造更多吸引力，提升游客体验，并促进旅游业发展成为该市关键经济产业。

2026年岘港美食之旅节从5月20日至24日在东海公园、三清海滩广场以及市内其他多个地点举行。届时，一系列丰富多彩、互动性强的活动为岘港旅游业增添新的亮点，并进一步巩固岘港充满活力和创意的海滨城市在区域节庆和美食版图上的形象。（完）

越通社
#岘港美食之旅节 #岘港美味担子 #美食巡游 #美溪海滩 #沿海旅游街道 #国内外游客 #岘港市 #旅游业 #美食 岘港市
关注 VietnamPlus

相关新闻

奇春海滩（河静省）拥有漫长的海岸线、细腻的沙滩和原始的自然风光。图自越通社

越南海洋旅游迎旺季

进入2026年5月，越南国内旅游市场正迅速转入夏季高峰期。岘港、芽庄、富国岛、下龙湾和吉婆岛等沿海地区在5月头几周游客量保持积极态势。

岘港加速成为亚洲一流旅游中心。图自越通社

岘港加速成为亚洲一流旅游中心

面对拓展发展空间的新机遇，岘港旅游业正展现出强劲的决心，全力巩固其亚洲一流旅游中心的地位。凭借2025年的积极成果和2026年初的向好信号，岘港正在部署多项措施，以保持两位数增长率并提升目的地的竞争力。

更多

河内中国文化中心举办5·19中国旅游日交流分享活动。图自越通社

扩大文化交流合作，推动越中旅游发展

5月19日，河内中国文化中心在河内举办了5·19中国旅游日交流分享活动。此次活动为两国旅游企业介绍各自国家特色文化、丰富旅游资源提供了契机，同时，加强两国文旅企业之间的合作与对接，进一步促进双向游客往来。

与会代表出席开工仪式 图自越通社

投资近1500亿越盾扩建岘港国际机场航站楼

5月19日上午，岘港国际机场航站楼投资开发股份公司（AHT）在岘港市举行国际机场旅客航站楼（T2航站楼）扩建项目开工仪式。该项目总投资近1500亿越盾，旨在提升运营能力，满足国际航空市场快速增长需求，并服务岘港旅游和服务业发展。

谅村——备受国内外游客青睐的社区旅游目的地。图自越通社

谅村——天琴声回荡在翠绿时节之地

坐落于青山脚下的宣光省河江一坊谅村，多年来一直是国内外游客熟悉的旅游目的地。许多人来到这里，只为寻找一个充满浓郁岱依族文化特色的社区旅游空间。这里，传统高脚屋依旧静静地伫立在稻田旁，天琴声在傍晚时分悠然回荡，当地居民的生活也始终保持着原有的宁静与安详。

古宅的古朴之美与庭院空间相融合，营造出一种质朴自然的韵味。图自越通社

福积古村如诗如画的浪漫景致

依偎在乌楼河畔的福积古村已有500多年历史，位于顺化市中心以北约40公里处。这里至今仍完整保留着朴素古雅的风貌，展现出越南北中部传统乡村的独特特色。

富贵特区释放海洋经济发展潜力。图自越通社

富贵特区释放海洋经济发展潜力

林同省富贵特区位于东-东南方向，距离大陆56海里处，海洋经济发展巨大潜力，特别是在旅游和海鲜捕捞领域。发挥这一优势，该地方正在大力推进海洋经济有效开发，为提高民众生活水平和改变岛县面貌作出贡献。

如今宣光省寇瓦乡的寇瓦爱情集市早已不仅仅是昔日恋人重逢的地方，而已成为一处独特的文化空间。图自越通社

寇瓦爱情集市——当记忆成为遗产

如今宣光省寇瓦（Khâu Vai）乡的寇瓦爱情集市早已不仅仅是昔日恋人重逢的地方，而已成为一处独特的文化空间——高山地区同胞的记忆与习俗得以守护与传承之地。每年农历三月，寇瓦都会响起了芦笙声、对唱声，身着绚丽民族服饰的各族同胞齐聚一堂，洋溢着浓郁的节日氛围。

为推广荔枝品牌、拓展消费市场并提升荔枝价值，2026年荔枝季期间，北宁省将举办多项贸易促进、体验式旅游推广及数字平台销售对接活动。图自越通社。

连接荔枝园与特色景点 北宁省推广农业体验旅游

为推广荔枝品牌并促进农业旅游发展，北宁省种植与植物保护支局日前在全省范围内遴选出36个优质荔枝园，用于服务2026年荔枝季的观光与体验旅游活动。这36个荔枝园总面积达36.1公顷，预计产量约315.9吨。

庆和迈向国际海洋旅游中心。图自越通社

庆和迈向国际海洋旅游中心

在通过行政地界合并扩展发展空间后，庆和省的旅游业正从单纯的自然资源开发模式转向旅游-贸易-投资联动，以形成新的增长动力。

2026年“茶和天下”·雅集暨遇见广西（百色）文化旅游推介活动在河内举行。图自越通社

促进越中两国之间游客互访量持续提升

5月14日，广西壮族自治区文化和旅游厅与河内中国文化中心在河内联合举行2026年“茶和天下”·雅集暨遇见广西（百色）文化旅游推介活动。此次活动不仅成为越中文化桥梁，还有助于促进越中两国之间游客互访量持续提升。

游客参观宁平省南华闾坊通岩（Thung Nham）鸟园。图自越通社

创新旅游产品 提升旅游体验

在雄王祭祖日、4·30南方解放日和5·1国际劳动节假期，越南多个旅游目的地游客量大幅增长，显示出各地通过创新旅游产品、提升游客体验所带来的吸引力。然而，短时间内游客激增也给部分地方的基础设施、服务能力和管理工作带来较大压力。

安江省群岛吸引游客前来参观体验。图自越通社

越南慢旅行发展潜力巨大

随着生活节奏日益加快，游客越来越渴望在旅行中获得更深度体验。这也是“慢旅行”（slow travel）兴起的原因，它有助于塑造游客的出行趋势——以慢节奏、长停留、深体验为特点。

阳光透过山洞照射在“恐龙天窗”——韩松洞的瞬间。图自越通社

广治省通过国际影视渠道推介旅游形象

近期，广治省通过电视频道和电影向国内外广泛推介多处著名名胜古迹和旅游景点。这是该省旅游部门让风牙-格邦洞穴系统无尽的神秘之美进一步走近游客。

对于当地岱依族同胞而言，溪流不仅提供了生活与灌溉水源，更赋予了他们一份大自然的特殊礼物——石苔。图自baovanhoa.vn

循着宣光省春江溪水 寻访石苔香味

宣光省春江的溪水四季清澈见底，在布满青苔的礁石间淙淙流淌。对于当地岱依族同胞而言，溪流不仅提供了生活与灌溉水源，更赋予了他们一份大自然的特殊礼物——石苔。