越通社岘港——5月20日下午，在2026年岘港美食之旅节框架内，“岘港美味担子”美食巡游活动在美溪海滩及沿海旅游街道举行，吸引了众多市民和国内外游客参加。

70个街头美食担子和三轮车巡游车队营造了传统饮食文化与现代节日氛围交融的空间，有助于推广岘港市独特美食和旅游目的地的形象。 “岘港美味担子”被视为2026年岘港美食之旅节的新亮点之一，成为充满活力的文化体验活动，让市民和游客沉浸在越南中部地区特色的街头美食空间中。

在美溪海滩的夕阳余晖中，70多个街头美食担子再现了曾深深烙印在历代广南人记忆中的画面。从广南面、越南煎饼、高楼面到各种海鲜以及中部山区土特产等每一个担子都承载着当地生活和文化的独特故事。

从而，节日空间不仅展示了当地的饮食文化，而且还扩大了国内外饮食文化精髓的互动，保护与弘扬本土文化价值。这些看似熟悉的普通生活画面，如今已成为独特的文化旅游产品。

街头挑担子记忆与现代海滨城市之间完美融合。图自越通社

将艺术游行与互动体验相结合



“岘港美味担子”的特别之处在于它将艺术游行和户外互动式美食体验相结合，为游客提供多感官体验。



岘港市文化体育旅游局副局长阮氏怀安透露，该活动目的在于推广广南饮食文化，提升国内外游客的体验。



我们希望通过此次活动，以更亲切、更具创意和充满体验性的方式弘扬广南省的饮食文化。这也是推广岘港市富有吸引力的节庆活动和美食之城形象的契机 岘港市文化体育旅游局副局长阮氏怀安

除介绍越南传统菜肴外，该活动还介绍日本寿司、墨西哥玉米饼和意大利披萨等国际美食，创造了丰富多彩的文化交流之旅，吸引各种各样的游客。



对于岘港而言，“岘港美味担子”等活动不仅有助于丰富旅游产品，而且为夜间经济创造更多吸引力，提升游客体验，并促进旅游业发展成为该市关键经济产业。

2026年岘港美食之旅节从5月20日至24日在东海公园、三清海滩广场以及市内其他多个地点举行。届时，一系列丰富多彩、互动性强的活动为岘港旅游业增添新的亮点，并进一步巩固岘港充满活力和创意的海滨城市在区域节庆和美食版图上的形象。（完）