2026年“幸福越南”人权传播奖正式启动

越通社河内——5月21日上午，越南文化、体育与旅游部联合越南电视台及越南摄影艺术家协会在河内举行了2026年“幸福越南”（Happy Vietnam 2026）人权传播奖启动仪式。



在启动仪式上，越南文化、体育与旅游部副部长郑氏水明确指出，近年来，越南党、国家一贯坚持以人为本的观点，将其作为发展的目标和动力；不断关怀人民的物质、精神生活和幸福。



在《2026年世界幸福报告》中，越南继续位列全球最幸福国家之列，并且是近年来幸福指数改善最为积极的国家之一。



2026年奖项继续在全国范围内组织，设有两个类别：图片类和视频类。参赛对象为年满15周岁的越南公民及外国人。参赛作品须保证真实性，具有艺术价值和传播价值，清晰反映国家发展成就，同时传递积极、富有人文关怀的信息，并在社会上产生广泛影响力，内容须符合“幸福源于平凡小事”的主题。

越南文化、体育与旅游部副部长郑氏水发表讲话。图自越通社

接收参赛作品的时间自启动仪式后起，至2026年8月30日止。参赛作品通过网址 https://happy.vietnam.vn 在线接收。

参赛作品将通过初赛和决赛两轮进行评选，评委会由资深专家、权威记者、摄影及电影艺术家组成，确保评选过程的客观、透明和专业性。颁奖典礼预计于2026年第四季度在河内举行，并由越南电视台进行现场直播。



“幸福越南”不仅是一个奖项，更是一系列大规模的传播活动，包括幸福越南节、优秀作品展览、在多地的响应活动以及在国内和国际传播平台上的推广活动。



秉承着一个和平、发展、幸福的越南的贯穿性信息，“幸福越南”奖项有望继续激发民族自豪感，启迪创作灵感，在社会中传播美好价值，助力在国际社会眼中塑造日益积极、人文和可持续的国家形象。



经过三届举办，该奖项已逐步确立了其声誉和在社会中的广泛影响力。



“幸福越南”已成为越南一项具有深远意义的人权传播活动；它是一个开放的创意论坛，让每一位民众都能以真实、生动且富有情感的图像语言讲述自己的故事。



通过该奖项，组委会呼吁专业及非专业作者、越南人民及国际友人共同记录并分享当今越南生活中有意义的时刻——从都市充满活力的节奏、农村地区的变迁，到山区、边境、海岛地区的日常生活故事。（完）