越南司法部行政改革指数在各部委及部级机构中位居第一

5月4日晚，在2026年4月政府例行新闻发布会上，回答越通社记者提出有关按照中央第18-KL/TW号结论精简行政审批事项和经营条件的问题时，司法部副部长阮清净透露， 4月14日，政府常务委员会发出通知，指示各部门和部级机关开展核查工作，确保部级层面仅实施不超过其管理领域行政审批事项总数的30%，将2026年的行政审批时间和合规成本在2024年基础上一律削减50%；力争至少削减30%的有条件经营行业，并取消全部不必要的经营条件。