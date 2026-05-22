越南司法部行政改革指数在各部委及部级机构中位居第一

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大力推进落实《2030年阶段和展望2045年的民族工作战略》
越南政府总理近日签发2026年5月12日关于加快实施《2030年阶段和展望2045年的民族工作战略》的第19/CT-TTg号指示，提出多项重点任务和解决方案，旨在全面推动少数民族地区和山区的发展。
E10生物燃料的一些优势
越南国家能源工业集团（Petrovietnam）旗下的越南石油公司（PV OIL）于2026年5月15日起在其整个系统内销售E10生物燃料。在向绿色能源转型的过程中，E10生物燃料有望成为减少排放、助力环境保护的重要措施。
2025年越南政务服务满意度指数平均值达到83.09%
2026年5月11日，越南内务部公布了2025年居民对国家机关服务满意度指数（SIPAS指数）结果。
《胡志明之光照亮我们前行的道路》文章的一些重要内容
值此胡志明主席诞辰136周年之际，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林发表署名文章《胡志明之光照亮我们前行的道路》。越通社谨向读者介绍文章的一些重要内容。
河内批准、调整6 项重点项目投资计划
2026年5月11日在河内市第17届人民议会（2026－2031年任期）第二次会议上，河内审议通过批准、调整6 项重点项目投资计划。
海防市2025年行政改革指数稳居全国榜首
越南34个省市中，有19个省市的行政改革指数高于全国平均水平；全部34个省市的行政改革指数均超过80%。
面向民众开展免费定期健康检查及疾病筛查
越南政府总理2026年5月6日签发第17/CT-TTg号指示，要求为民众组织开展免费定期体检或疾病筛查活动。
2026年前4个月首都河内保持增长态势
2026年前4个月，河内市经济社会保持稳定，多项指标取得积极成果。
2026年4月：越南对外投资额达7.139亿美元
越南对外投资总额（包括新增和调整后的资本）达7.139亿美元，较去年同期增长2.3倍。其中：电力、燃气、热水、蒸汽和空调的生产和分销投资达1.638亿美元，占总投资的22.9%；建筑业投资达1.53亿美元，占21.4%；运输和仓储业投资达1.492亿美元，占20.9%。
2026年前4个月越南出口额超过50亿美元的7种商品
累计2026年前4个月，货物贸易进出口总额约达3441.7亿美元，同比增长24.2%。其中，出口增长19.7%，进口增长28.7%，贸易逆差71.1亿美元。
2026年人道主义月的重点活动
2026年“人道主义月”活动于5月在全国范围内举行，主题为“80周年——为社区奉献爱心的人道之旅”，旨在继续在全社会广泛传播和弘扬人道主义精神。
2026年前4个月越南吸引地外商直接投资注册资金达182.4亿美元
据越南财政部统计总局5月3日公布的2026年4月及前4个月社会经济发展形势报告显示，截至2026年4月27日，流入越南的外国直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达182.4亿美元，同比增长32%。
2026年前4个月赴越旅游的国际游客达880万人次
2026年前4个月，赴越旅游的国际游客达880万人次，同比增长14.6%，创下历年前4个月国际游客接待量最高纪录。
越南经济持续发展 人民生活水平不断提高
南方解放和国家统一51周年后（1975年4月30日—2026年4月30日），越南在经济社会发展方面已经取得了一系列重要成就。国内生产总值规模持续扩大，2025年已超过5140亿美元，跻身全球32大经济体之列，位居东盟第4位。
越南与斯里兰卡传统友谊
应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克邀请，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。这是自1970年两国建交以来，越南领导人对斯里兰卡进行的最高级别访问。此次访问有助于巩固两国半个多世纪以来建立的传统友谊，并加强两国领导人和人民之间的真挚友谊。
越南与印度增强型全面战略伙伴关系
在越共中央总书记、国家主席苏林率领越南党政高级代表团于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问期间，双方发表了《关于越南社会主义共和国与印度共和国增强型全面战略伙伴关系的联合声明》。
越南为东盟的发展和成功作出巨大贡献
应2026年东盟主席国菲律宾总统费迪南德·马科斯二世邀请，越南政府总理黎明兴将于5月7日至8日率领越南高级代表团出席在菲律宾宿务省举行第48届东盟峰会。
2026年前4个月货物贸易进出口总额同比增长24.2%
累计2026年前4个月，货物贸易进出口总额约达3441.7亿美元，同比增长24.2%。其中，出口增长19.7%，进口增长28.7%，贸易逆差71.1亿美元。
越南-印度全面战略伙伴关系
应印度总理纳伦德拉·莫迪的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国国家主席苏林率领越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。这是苏林总书记、国家主席自越南国会完成国家领导人任命以来的第二次出访，也是越南历史上总书记、国家主席首次访问印度。
越南高校首次荣获2026年高等教育亚洲大奖最佳领导与管理团队奖
越南河内的菲尼卡大学首次荣获2026年高等教育亚洲大奖最佳领导与管理团队奖，不断彰显出该学校在领导力与治理能力方面已获得区域层面的认可。