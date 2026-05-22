Multimedia

图表新闻

越南司法部行政改革指数在各部委及部级机构中位居第一

2025年，各部委及部级机构行政改革指数（PAR INDEX 2025）结果分为两个等级：A组为指数达到90%以上，B组为指数达到80%至90%以下。其中，越南司法部以95.48%的成绩，在各部委及部级机构行政改革指数排名中位居第一。

tt-par-index2025-cacbo-v5-h84-h84.jpg
#行政审批 #改革指数 #司法部
关注 VietnamPlus

从决议到实践

越共十四大

党建

融入国际

越南—新纪元

数字化转型

相关新闻

北宁省出口服装生产线。图自越通社

行政审批制度改革成效显著 海外侨胞投资者信心大增

越共中央政治局2025年5月4日签发关于发展私营经济部门的第68-NQ/TW号决议落地实施一年后，企业界和海外侨胞已经感受到积极信号，尤其是在政策思维方面的转变。私营经济部门日益被视为经济体的重要驱动力。

2026年4月份政府例行新闻发布会。图自越通社

政府例行新闻发布会：确保精简行政审批事项和经营规定方案取得实质性成效

5月4日晚，在2026年4月政府例行新闻发布会上，回答越通社记者提出有关按照中央第18-KL/TW号结论精简行政审批事项和经营条件的问题时，司法部副部长阮清净透露， 4月14日，政府常务委员会发出通知，指示各部门和部级机关开展核查工作，确保部级层面仅实施不超过其管理领域行政审批事项总数的30%，将2026年的行政审批时间和合规成本在2024年基础上一律削减50%；力争至少削减30%的有条件经营行业，并取消全部不必要的经营条件。

附图。图自政府门户网站

确保行政审批与协调处理系统在2026年4月顺畅运行

越南政府副总理范氏清茶于4月23日签署了关于确保政审批与在线公共服务互联互通和同步、高效、不中断地运行的第33号公文，其中责成公安部抓紧完成国家公共服务门户网站和行政审批与协调处理系统，确保本月内稳定、顺畅投入运行。

政府总理黎明兴在会议上发言。图自越通社

黎明兴总理：务必着手消减营商限制条件

4月13日下午，越南政府总理黎明兴主持召开政府常务会议，讨论根据中央第18号结论落实改革、削减行政审批程序、不必要的经营限制、减少有条件的经营行业及行政审批事项分级审批的措施和方案。

更多

E10生物燃料的一些优势

E10生物燃料的一些优势

越南国家能源工业集团（Petrovietnam）旗下的越南石油公司（PV OIL）于2026年5月15日起在其整个系统内销售E10生物燃料。在向绿色能源转型的过程中，E10生物燃料有望成为减少排放、助力环境保护的重要措施。

2026年4月：越南对外投资额达7.139亿美元

2026年4月：越南对外投资额达7.139亿美元

越南对外投资总额（包括新增和调整后的资本）达7.139亿美元，较去年同期增长2.3倍。其中：电力、燃气、热水、蒸汽和空调的生产和分销投资达1.638亿美元，占总投资的22.9%；建筑业投资达1.53亿美元，占21.4%；运输和仓储业投资达1.492亿美元，占20.9%。

2026年人道主义月的重点活动

2026年人道主义月的重点活动

2026年“人道主义月”活动于5月在全国范围内举行，主题为“80周年——为社区奉献爱心的人道之旅”，旨在继续在全社会广泛传播和弘扬人道主义精神。

越南经济持续发展 人民生活水平不断提高

越南经济持续发展 人民生活水平不断提高

南方解放和国家统一51周年后（1975年4月30日—2026年4月30日），越南在经济社会发展方面已经取得了一系列重要成就。国内生产总值规模持续扩大，2025年已超过5140亿美元，跻身全球32大经济体之列，位居东盟第4位。

越南与斯里兰卡传统友谊

越南与斯里兰卡传统友谊

应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克邀请，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。这是自1970年两国建交以来，越南领导人对斯里兰卡进行的最高级别访问。此次访问有助于巩固两国半个多世纪以来建立的传统友谊，并加强两国领导人和人民之间的真挚友谊。

越南与印度增强型全面战略伙伴关系

越南与印度增强型全面战略伙伴关系

在越共中央总书记、国家主席苏林率领越南党政高级代表团于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问期间，双方发表了《关于越南社会主义共和国与印度共和国增强型全面战略伙伴关系的联合声明》。

越南为东盟的发展和成功作出巨大贡献

越南为东盟的发展和成功作出巨大贡献

应2026年东盟主席国菲律宾总统费迪南德·马科斯二世邀请，越南政府总理黎明兴将于5月7日至8日率领越南高级代表团出席在菲律宾宿务省举行第48届东盟峰会。

越南-印度全面战略伙伴关系

越南-印度全面战略伙伴关系

应印度总理纳伦德拉·莫迪的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国国家主席苏林率领越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。这是苏林总书记、国家主席自越南国会完成国家领导人任命以来的第二次出访，也是越南历史上总书记、国家主席首次访问印度。