苏林：推动材料工业朝着绿色、可持续、自主方向发展

越通社河内——5月21日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持了与中央政策与战略部以及若干部委、机关的工作会议，讨论越南材料工业的发展方向。
近期，越南材料工业取得了多项积极成果，钢铁、水泥、建筑材料、化工、化肥、塑料、橡胶、纺织纤维及工业木材等行业发展迅速，满足了国内需求和出口。越南在稀土、铝土矿、钛、钨、石墨及多种其他矿产方面也具有巨大潜力，同时开始关注新材料、绿色材料、可回收材料、半导体、电池及可再生能源的发展。然而，该行业仍主要以粗放方式发展，深加工程度较低，能耗高，且许多服务于高科技的关键材料依赖进口。
苏林在会上表示，越南既不缺资源，也不缺对发展材料工业的需求，而是缺乏核心技术、深加工能力、龙头企业，以及研究、试验、检测、商业化的生态系统，同时还缺乏一个足以组织国家材料价值链的战略。
苏林提出了发展材料工业的5大观点，其中确定这是国家工业化、现代化建设的基础性、战略性产业，需有重心、有重点地发展，从资源开采强力转向深加工，掌握技术并提升国内附加值。同时，以科学技术、高素质人力资源和越南企业为支柱，按照绿色、可持续并具备国际竞争力的方向发展。
苏林责成政府党委研究制定“至2030年越南材料工业发展战略及2045年愿景”。该战略必须有明确的目标、可行的路线图，确定优先发展的材料组、引领企业以及适当的政策机制。
在政策方面，苏林建议从单项支持转向市场创造和具体产品订单，与技术标准、商业化路线图和适当的知识产权机制相结合。
苏林强调，要集中研究、准确确定优先发展的材料领域，避免面面俱到。当前可优先发展5个重点领域，包括稀土材料、半导体材料、电池与储能材料、新材料以及新一代建筑材料。这些领域对推动工业化、现代化和提升经济自主能力具有基础性作用。
苏林还要求建筑材料朝着绿色、节能、增加使用可回收材料的方向发展；同时确保服务于公共投资、交通、城市和住房建设的材料供应。
各级党委和党组织要领导对稀土、铝土矿、钛、钨、石墨、白砂、石灰石及其他重要矿产的潜力、储量、开采现状、加工技术、环境风险及形成价值链的能力进行核查。目标是实现不流失资源、不出口原材料、不惜一切代价开采、不以牺牲环境为代价，同时也不因缺乏政策、技术或协调而让资源闲置。
苏林明确指出，需要坚持从资源开采转向深加工、掌握技术并提升国内附加值；推动传统材料行业朝着更绿色、更清洁、技术含量更高、附加值更大的方向升级；在科学技术、标准、检测及高素质人力资源方面实现突破；发展越南企业并为新材料、绿色材料、战略材料形成国内市场；完善体制和跨部门协调机制，加强检查、监督并在国际一体化进程中保护国家利益。（完）
越共中央总书记、国家主席苏林：从现在到2030年，出租房必须被确定为战略支柱
5月19日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在党中央总部主持召开与政府党委及相关部委的工作会议，审查越共中央书记处关于在新形势下加强党对发展保障性住房工作的领导第34-CT/TW号指示的执行情况。