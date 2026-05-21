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苏林：推动材料工业朝着绿色、可持续、自主方向发展

5月21日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持了与中央政策与战略部以及若干部委、机关的工作会议，讨论越南材料工业的发展方向。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越通社河内——5月21日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持了与中央政策与战略部以及若干部委、机关的工作会议，讨论越南材料工业的发展方向。

近期，越南材料工业取得了多项积极成果，钢铁、水泥、建筑材料、化工、化肥、塑料、橡胶、纺织纤维及工业木材等行业发展迅速，满足了国内需求和出口。越南在稀土、铝土矿、钛、钨、石墨及多种其他矿产方面也具有巨大潜力，同时开始关注新材料、绿色材料、可回收材料、半导体、电池及可再生能源的发展。然而，该行业仍主要以粗放方式发展，深加工程度较低，能耗高，且许多服务于高科技的关键材料依赖进口。

苏林在会上表示，越南既不缺资源，也不缺对发展材料工业的需求，而是缺乏核心技术、深加工能力、龙头企业，以及研究、试验、检测、商业化的生态系统，同时还缺乏一个足以组织国家材料价值链的战略。

苏林提出了发展材料工业的5大观点，其中确定这是国家工业化、现代化建设的基础性、战略性产业，需有重心、有重点地发展，从资源开采强力转向深加工，掌握技术并提升国内附加值。同时，以科学技术、高素质人力资源和越南企业为支柱，按照绿色、可持续并具备国际竞争力的方向发展。

苏林责成政府党委研究制定“至2030年越南材料工业发展战略及2045年愿景”。该战略必须有明确的目标、可行的路线图，确定优先发展的材料组、引领企业以及适当的政策机制。

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会议现场。图自越通社

在政策方面，苏林建议从单项支持转向市场创造和具体产品订单，与技术标准、商业化路线图和适当的知识产权机制相结合。

苏林强调，要集中研究、准确确定优先发展的材料领域，避免面面俱到。当前可优先发展5个重点领域，包括稀土材料、半导体材料、电池与储能材料、新材料以及新一代建筑材料。这些领域对推动工业化、现代化和提升经济自主能力具有基础性作用。

苏林还要求建筑材料朝着绿色、节能、增加使用可回收材料的方向发展；同时确保服务于公共投资、交通、城市和住房建设的材料供应。

各级党委和党组织要领导对稀土、铝土矿、钛、钨、石墨、白砂、石灰石及其他重要矿产的潜力、储量、开采现状、加工技术、环境风险及形成价值链的能力进行核查。目标是实现不流失资源、不出口原材料、不惜一切代价开采、不以牺牲环境为代价，同时也不因缺乏政策、技术或协调而让资源闲置。

苏林明确指出，需要坚持从资源开采转向深加工、掌握技术并提升国内附加值；推动传统材料行业朝着更绿色、更清洁、技术含量更高、附加值更大的方向升级；在科学技术、标准、检测及高素质人力资源方面实现突破；发展越南企业并为新材料、绿色材料、战略材料形成国内市场；完善体制和跨部门协调机制，加强检查、监督并在国际一体化进程中保护国家利益。（完）

越通社
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越南—新纪元

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