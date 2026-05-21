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越南国会主席陈青敏：法律与司法委员会必须在法治思维、体制建设上走在前列

陈青敏表扬法律与司法委员会全体成员近段时间所做出的努力，并指出，2026年及第十六届任期的任务将更加繁重，要求也更高。文件数量巨大，革新立法思维、提高审查和政策反馈质量、监督法律执行、开展文本技术审查、确保法律体系一致性的要求等日益迫切。

越南国会主席陈青敏在国会大厦主持召开与法律司法委员会常委会的工作会议。图自越通社
越南国会主席陈青敏在国会大厦主持召开与法律司法委员会常委会的工作会议。图自越通社

越通社河内 ——5月21日，越南国会主席陈青敏在国会大厦主持召开与法律司法委员会常委会的工作会议，重点讨论2026年及2026-2031年任期的主要工作任务。

陈青敏表扬法律与司法委员会全体成员近段时间所做出的努力，并指出，2026年及第十六届任期的任务将更加繁重，要求也更高。文件数量巨大，革新立法思维、提高审查和政策反馈质量、监督法律执行、开展文本技术审查、确保法律体系一致性的要求等日益迫切。

在此背景下，陈青敏要求法律与司法委员会必须在法治思维、立法技术规范、政策审查敏锐性、执行监督坚决性以及发展体制建设的主动性等方面走在前列。

关于今后的任务，陈青敏建议委员会有效落实党的十四大决议、委员会党委第一次代表大会（2025-2030年任期）决议，从管理思维转向发展建设思维，从“立法以便于管理”转向“立法以使国家发展、人民和企业安心、机构有效运行”。

陈青敏强调，在立法中必须把政策质量放在首位，必须未雨绸缪，认真审查文件，评估影响。同时，要强化立法工作纪律，对于质量不达标的法案和决议文件，坚决退回起草机构。

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国会法律与司法委员会主任潘志孝在会议上发表讲话。图自越通社

陈青敏建议法律与司法委员会在立法、最高监督、决定国家重大事项等工作中大力应用数字化转型和人工智能。关于监督工作，要革新监督方式，以产生实质性转变。在司法、反腐败、反浪费、反消极领域，不能仅仅听取报告，而必须精准瞄准长期存在的问题、人民不满以及国会多次提出意见的事项，组织深入、彻底监督和考察。

陈青敏建议委员会抓紧审查、完善规程，明确划分国会各机构之间的任务。原则是分工明确、协调紧密、责任具体、权限与资源和问责相匹配。

2025年，法律与司法委员会审查了国会通过的89部法律中的29部，占国会立法工作量的30%以上。同时，该委员会还为许多重要任务提供了咨询意见，对规范性法律文件体系进行了全面核查，为反腐败、反浪费、反消极斗争和司法改革、两级地方政府组织等工作提供了咨询。（完）

越通社
#越南国会主席陈青敏 #法律与司法委员会 #法治思维 #体制建设
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