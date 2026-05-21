经济

从“补充”到“引领”：重塑越南民营经济地位

旅老越南企业家、海外越南企业家协会副主席范氏明红在接受越通社驻老挝记者采访时表示，第68号决议在实践中产生了显著而积极的转变。决议颁布后，市场信心明显巩固，新成立企业数量大幅增加，创业精神和致富热情有效激发。

旅老越南企业家、海外越南企业家协会副主席范氏明红接受越通社驻老挝记者的采访。图自越通社
旅老越南企业家、海外越南企业家协会副主席范氏明红接受越通社驻老挝记者的采访。图自越通社

越通社河内 ——越南实施关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议一年来，取得了积极而深远的初步成效，受到专家、学者及海外越侨的高度评价。

旅老越南企业家、海外越南企业家协会副主席范氏明红在接受越通社驻老挝记者采访时表示，第68号决议在实践中产生了显著而积极的转变。决议颁布后，市场信心明显巩固，新成立企业数量大幅增加，创业精神和致富热情有效激发。

减免税政策及时落地，增强了民众和企业界对国家政策的信心，创业运动蓬勃开展，许多经营户转型为企业，创新精神广泛传播。

近期从中央到地方机构精简，特别是2025年7月起实施两级地方政府模式，以及行政审批流程简化、数字化转型、资本市场发展、中小企业扶持等一系列政策，大幅缩短了审批时间，降低运营成本，扩大了企业在资金、土地、人力资源和技术等方面的获取渠道。这些变化，海外越南投资者也能清晰感受到。

为实现民营经济从“补充”走向“引领”的愿景，越南政府和各地通过多项具体政策加以落实。例如，鼓励民营企业参与国家重点项目（机场、海港、铁路、地铁等），改变了以往仅国企或外企承担的格局，民营经济的参与日益明显，发展空间广阔，经济地位不断提升。

范氏明红认为，这些转变不仅具有国内意义，也有助于提升越南企业和企业家在国际舞台上的地位。

当国内政策日益畅通、一致且高度支持时，将为海外越南人社群加强联系、扩大投资、服务国家发展创造强大动力。

对于未来期望，范氏明红表示，第68号决议仍需进一步同步、有效地执行，特别是在地方层面，让企业真正感受到营商环境的明显且可持续改善。她强调，在越南奋进的新纪元，需要构建稳定、透明、可预期的体制，帮助企业安心制定长期战略。同时，应建立足够强大的机制，支持民营企业有效获取资金、土地、高素质人力资源，尤其是在数字化转型、绿色经济和创新领域。

对于海外越侨群体，范氏明红希望出台更多具有对接性的政策，便利他们参与投资、知识技术转让，并为国内企业拓展市场。

有效的连接渠道、灵活的支持机制和便利的法律环境，将是吸引外部智力和财政资源服务国家发展的重要因素。

范氏明红相信，第68号决议将继续发挥效果，成为推动越南民营经济突破发展的动力，助力国家实现百年奋斗目标。（完）

越通社
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