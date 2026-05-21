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越南语能力考试标准化——越南语走向世界的里程碑

首次按照越南教育培训部统一标准、适用海外学习者的越南语能力考试公布仪式暨日本越南语能力考试委员会成立决定颁发仪式在越南驻日本大阪总领事馆举行，标志着越南语教学标准化及其在国际社会推广方面迈出了重要一步。

越南语能力考试公布仪式暨日本越南语能力考试委员会成立决定颁发仪式现场。图自越通社
越南语能力考试公布仪式暨日本越南语能力考试委员会成立决定颁发仪式现场。图自越通社

越通社河内——据越通社驻日本记者报道，首次按照越南教育培训部统一标准、适用海外学习者的越南语能力考试公布仪式暨日本越南语能力考试委员会成立决定颁发仪式在越南驻日本大阪总领事馆举行，标志着越南语教学标准化及其在国际社会推广方面迈出了重要一步。

这不仅是一个具有教育意义的里程碑，也体现了将越南语提升为在学术、职业和国际交流中具有更明确地位的语言所做出的努力。

越南驻大阪总领事阮长山在仪式上发言时强调，越南语是连接世界各地越南人社群与祖国的牢固纽带，同时也是保存文化、历史、灵魂和民族本色的工具。阮长山介绍，党和国家关于海外越南人工作的重大主张都特别重视维护和发展越南语，特别是在侨胞社群中的第二代、第三代。

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越南驻大阪总领事阮长山发言。图自越通社

在越日关系日益广泛深入发展的背景下，在日本学习越南语的需求也不断增加，不仅在越南人社群，也在各大学、培训机构、企业和关注越南的日本人中。因此，举办一个标准化的越南语能力考试，被视为一种必要的工具，用于正式、透明地评估语言能力，并具有广泛的使用价值。

越南教育培训部质量管理局局长黄文章教授表示，目前，越南已具备充分的法律基础，以通过教学活动、文化连接，特别是越南语考试评估系统，逐步将越南语推广到海外。

黄文章教授表示，选择大阪作为海外考试的首个启动点具有很大的现实意义。这有望成为未来向美国、欧洲、东盟等其他有众多越南语学习者的地区扩展的示范模式。

在专业方面，河内师范大学是教育培训部授权负责组织越南语能力考试和越南语证书颁发的单位。河内师范大学校长阮德山副教授表示，该校颁发的越南语证书属于国家文凭体系。外国人若达到B1级别证书并拥有高中毕业文凭，可以被包括河内师范大学在内的越南多所大学录取。

从学术角度，日本越南学中心主任清水正明（Shimizu Masaaki）教授认为，举办首次获得越南教育培训部认可的越南语能力考试对海外越南学及越南语教育专业的发展意义重大，考试还有助于建立客观的越南语能力评估标准。

清水正明认为，这次考试的更深层意义在于，越南语正在逐步国际化，成为一种学术、职业和国际交流的语言。这是提升越南语在世界上的地位的重要一步，同时也为学习越南语的人接触与越南相关的教育、就业和研究项目开辟更多机会。

同一天，在活动框架内，纪念胡志明主席诞辰136周年的上香仪式在大阪越南总领事馆举行。（完）

越通社
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