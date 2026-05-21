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越南愿为东盟-俄罗斯建立关系35周年纪念峰会做出积极贡献

5月21日，在2026年东盟轮值主席国——菲律宾外长特蕾莎·拉扎罗的主持下，东盟外长级非正式磋商会以线上形式举行，为东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会做准备。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席会议。

越南外交部长黎怀忠出席会议。图自越通社
越南外交部长黎怀忠出席会议。图自越通社

越通社河内——5月21日，在2026年东盟轮值主席国——菲律宾外长特蕾莎·拉扎罗（Theresa P. Lazaro）的主持下，东盟外长级非正式磋商会以线上形式举行，为东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会做准备。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席会议。

东盟各国外长强调了预计于2026年6月17日至18日在俄罗斯喀山举行的东盟-俄罗斯关系35周年纪念峰会的意义和重要性，并强调了对东盟-俄罗斯战略伙伴关系及其未来广泛合作的政治承诺、战略方向和新动力。

各位部长肯定了东盟与俄罗斯密切协调以确保峰会成功的承诺，从而发挥东盟的中心作用，特别是在当前世界和地区形势多变的背景下，确保东盟与各伙伴关系的平衡。

会议上，各位部长分享了对缅甸近期事态发展的评估，并强调了“五点共识”仍是东盟介入与支持缅甸的主导框架，旨在推动长期对话、和解、和平与稳定，帮助解决缅甸的人道主义、发展和经济重建问题，为地区和平、安全、稳定和东盟共同体建设作出贡献。同时，各位部长认为，面对近期事态发展并本着共同体精神，东盟需要采取更主动的应对方式。

黎怀忠高度评价东盟成员国与俄罗斯为东盟-俄罗斯纪念峰会所做的协调与准备工作。他强调，越南愿为峰会成功举行做出积极贡献。黎怀忠同时对许多国家关于支持东盟在“五点共识”的基础上继续对缅甸采取全面、建设性的接触方式，包括在东盟-俄罗斯纪念峰会框架内的对话形式，以发挥东盟的中心作用，支持推动民族和解，为缅甸及地区的和平、稳定与发展作出贡献等的意见表示赞同。（完）

越通社
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